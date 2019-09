Playlist: Lo nuevo de Billie Eilish, Eruca Sativa, Wos, Grimes y Lil Nas X

Billie Eilish estrenó el video de "all the good girls go to hell" Crédito: Petra Collins

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 12:16

Esta semana, Billie Eilish cayó del cielo con alas para alertar sobre el cambio climático, Eruca Sativa llevó su interés por el folclore al extremo, Grimes estrenó un adelanto electrónico y futurista su próximo disco, Wos mostró su costado melancólico y Lil Nas X dejó de lado al cowboy de "Old Town Road" para volar por el espacio al estilo Blade Runner.

Billie Eilish - "all the good girls go to hell"

Suena como: una popstar precoz mostrando su cara luminosa y su cara oscura al mismo tiempo

Ideal para: ver el mundo arder. o salvarlo

Una Billie Eilish alada cae del cielo en el video de su último single, un hit saltarín de piano sincopado y melodías oscuras incluido en When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, su debut. Cuando aterriza violentamente en la Tierra, la popstar de 17 años cae en un pozo de petróleo del que intenta liberarse: es parte de un mensaje de Eilish con motivo de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 de las Naciones Unidas. "Se acaba el tiempo [para resolver la crisis climática]. El 27 de septiembre hay que hacerse escuchar. Salgan a las calles", escribió en su Instagram.

Billie Eilish - all the good girls go to hell. Fuente: Youtube 03:41

Video

Eruca Sativa - "Creo"

Suena como: un arrebato folclórico de una banda de rock filoso

Ideal para: luchar por tus derechos

En el primer anticipo de Seremos primavera, el próximo disco de Eruca Sativa, la banda lleva hasta el extremo su interés por el folclore latinoamericano, lejos de la distorsión que los convirtió en una de las bandas más convocantes del rock nacional actual. Esta vez, la voz filosa de Lula Bertoldi y los patrones rítmicos intrincados de Gabriel Pedernera dialogan con un arpegio de guitarra criolla de Brenda Martín. Sobre el final, un solo de guitarra eléctrica la da a la canción una onda de western, mientras Lula canta sobre salir pelear: "Porque unidas nos sabemos fuertes venimos a luchar/ Por que no seamos invisibles nunca más".

Eruca Sativa - Creo. Fuente: Youtube 03:57

Video

Grimes & i_o - "Violence"

Suena como: trance-pop de una dimensión paralela

Ideal para: ensayar coreografías con espadas

Fiel a su estilo barroco y exagerado, Grimes ofrece un nuevo video fantástico, dirigido por ella misma, en el que se la ve bailando con espadas en un ambiente de estética grecorromana futurista. A pesar de la violencia del título, el video tiene un tono etéreo, en sintonía con la canción. "No podés ver lo que yo veo, ¿no?", canta Grimes mientras se desarrolla este track de electrónica brillante, lleno de sintetizadores, compuesto junto al productor i_o.

Grimes i_o - Violence. Fuente: Youtube 03:49

Video

Wos - "Melón vino"

Suena como: el lado melanco de un rapero intenso

Ideal para: cerrar el boliche

"Hoy ya no quiero hablar/ Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar", rapea Wos en este track melancólico, una balada trapera y sintetizada, construida sobre un arpegio de guitarra con efectos y una secuencia simple de acordes al piano. Pero también se toma un tiempo para agradecer en un estribillo hitero: "Tengo estudio y un colchón/ Tengo amigos un montón/ Tengo vino y un melón/ Ready para el vacilón".

WOS - MELONVINO. Fuente: Youtube 03:02

Video

Lil Nas X - "Panini"

Suena como: una reflexión sobre el éxito en una nube de sintetizadores de neón

Ideal para: entender dónde estás parado

Después de romper récords como un cowboy trapero en "Old Town Road", Lil Nas X se ubica en un universo completamente diferente en "Panini", inspirado por el neón y los autos voladores de Blade Runner (el rapero ya había adelantado el concepto en su performance de los MTV Video Music Awards). Según el artista, la canción habla de un fan de la primera época que se siente cool por conocer algo antes que los demás, pero deja de interesarse por su música cuando se vuelve mainstream. El video linkea con esa idea, ya que muestra a Lil Nas X persiguiendo a una chica ( Skai Jackson de Disney Channel) para que se haga su fan.

Lil Nas X - Panini. Fuente: Youtube 02:24

Video