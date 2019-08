Playlist: Lo nuevo de los White Stripes, Katy Perry, Duki, Björk y más

Los White Stripes editaron un cover de Burt Bacharach Crédito: Tim Roney/Getty Images

Esta semana, los White Stripes rescataron un cover de Burt Bacharach que había permanecido inédito, Katy Perry se puso minimalista para hablar de encuentros incómodos con un ex, Duki estrenó un hit de synth-trap de millones de reproducciones, Björk se sumergió en un abismo de psicodelia y Efecto Manjatan se internó en un bosque a hacer tecno-rock.

White Stripes - "My Little Red Book"

Suena como: una traducción rabiosa del pop orquestal de Bacharach

Ideal para: hacer ruido en la sala de ensayo

Third Man Records, el sello de Jack White, anunció el lanzamiento de una edición especial por el 20º aniversario del debut homónimo de los White Stripes, que incluirá un disco con outtakes de estudio previamente inéditos. Uno de esos temas es "My Little Red Book", un cover de Burt Bacharach en clave de garage-punk rabioso.

Duki - "Goteo"

Suena como: synth-trap

Ideal para: subir como el dólar

"Me puse las Gucci con un short de Nike/ Buzo y cadena, estoy que goteo", canta Duki en su nuevo single, sobre un beat de synth-trap que le hace de colchón a una nueva serie de melodías pegadizas. El video, que combina la estética analógica y la digital, captura momentos de explosión e intimidad de la última gira de Duki por España, con cameos de raperos como Yung Beef, We$t Dubai, Moonkey, Ca7riel y Paco Amoroso.

Katy Perry - "Small Talk"

Suena como: una figura extravagante del pop en modo minimalista

Ideal para: cruzarte con tu ex en un ascensor

Katy Perry se enfrenta a los sentimientos conflictivos después de una separación, cuando la intimidad construida se desvanece y aparece la distancia. "Smal Talk", un track de electropop saltarín y minimalista, es el segundo single de la cantante en 2019. La canción describe la incomodidad de encontrarse a un ex reciente. "Es raro que me hayas visto desnuda/ Teníamos charlas eternas/ Y ahora hablamos sobre el clima", dice. En el estribillo, agrega: "No puedo creer/ Que pasamos de ser extraños a amantes a extraños".

Björk - "Losss"

Suena como: pop psicodélico de otro planeta

Ideal para: pasar a otro plano de la realidad

El nuevo video de Björk, un experimento del artista visual Tobias Gremmler sobre "Losss", el tema de Utopia (2017), te puede derretir el cerebro. Las imágenes muestran a la islandesa cambiando de forma y flotando en un abismo psicodélico. Texturas bizarras y colores vibrantes se desparraman mientras la cara de Björk aparece y desaparece. "Yo perdono, el pasado es cautiverio", canta. "Libertad afrodisíaca".

Efecto Manjatan - "Chico especial"

Suena como: tecno-rock oscuro

Ideal para: escapar de los malos por el bosque

Adrenalina, sueños extraños y desesperación: el segundo corte de Pez banana, el primer disco de Efecto Manjatan cantado en español, es un tecno-rock de atmósfera dark y urgencias paranoides, cuyo video remite a los bosques encantados y encantadores de Twin Peaks.