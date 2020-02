Playlist: Pearl Jam, The Weeknd, Natalia Lafourcade, La Vela Puerca y más

Escuchá el nuevo single de Pearl Jam

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2020 • 12:41

Pearl Jam - Superblood Wolfmoon (SIMPLE)

Suena como: volver a los 90

Ideal para: añorar los viejos tiempos

"Superblood Wolfmoon", el nuevo adelanto de Gigaton, el próximo disco de Pearl Jam que saldrá el 27 de marzo, ya había sido presentado días atrás a través de una app de realidad aumentada con la que los fans tenían que apuntar su smartphone directo a la luna para poder escucharla. Ahora, para su lanzamiento oficial, la banda se asoció con el animador Keith Ross, responsable de @TinyConcert (una cuenta de Instagram que publica videos musicales cortos creados tan solo un bolígrafo) para darle vida a este clip animado de esencia DIY y sonido garagero, que parece arrastrar a la banda de Seattle hasta su kilómetro cero.

The Weeknd - After Hours (SIMPLE)

Suena como: emo-dance

Ideal para: musicalizar una fiesta triste

A juzgar por la cara llena de sangre con la que posa para la foto de su último single, todo indica que The Weeknd acaba de chocarse contra una pared. "After Hours", el track que le da nombre a su próximo disco, es un lapso doloroso y sombrío, aunque con efecto bailable, en el que diserta sobre el final del amor y también pide algunas disculpas. "Estaba escapando de la realidad, perdiendo mi tiempo viviendo mis fantasías", canta con su falsete dolido, en lo que parece una alusión al final de su relación con la modelo Bella Hadid. After Hours, del que también se conocen los simples "Blind Lights" y "Heartless", saldrá el próximo 20 de marzo.

Natalia Lafourcade - Veracruz (SIMPLE)

Suena como: bolero azteca

Ideal para: una noche lejos de casa

A días de haber acompañado el lanzamiento del disco debut de su padre, Gastón Lafourcade, de 83 años, Natalia Lafourcade publica el primer adelanto de su nuevo disco, Un canto por México (sucesor de Musas, un homenaje al folklore latinoamericano dividido en dos volúmenes). Titulado como la serie de show que la cantante mexicana estuvo brindando en su país junto a figuras de la música latina, esta pieza dedicada a la ciudad de Veracruz formará parte de un álbum que se está relatando en tiempo real a través de la cuenta de Instagram Un canto por México, todavía sin fecha de salida confirmada.

La Vela Puerca - Menos mal (SIMPLE)

Suena como: melancolía rioplatense

Ideal para: extrañar a Sokol

En su nuevo single, La Vela Puerca canaliza toda su admiración por Las Pelotas con una versión de "Menos mal", canción compuesta por el Bocha Sokol y Gabriela Martínez, y publicada en el disco ¿Para qué? de 1998. "Es un pequeño y sincero homenaje a Las Pelotas agradeciéndoles de haber estado con sus canciones durante tanto tiempo en nuestras vidas", apunta en un comunicado El Enano Teysera, cantante de la banda uruguaya, sobre esta versión algo más enérgica que la original, de aroma melancólico y timbres color bronce.

Dante Spinetta - Aves (SIMPLE)

Suena como: reggaetón humeante

Ideal para: una previa de verano

"Ese culo que tiene es mi Dios, yo le sigo rezando", canta Danta Spinetta en "Aves", su nuevo simple, mezcla de reggaetón y R&B. Para la canción, el 50% de IKV se juntó con el INCUCAI para darle forma a un video que busca concientizar sobre la importancia de la donación de córneas. El trabajo solo puede verse a través del sitio portusojos.com: hay que escanear el código QR y apuntar a los ojos de otra persona; de otra forma, se verá saturado y borroso, al igual que una persona que espera por un trasplante de córnea. "Se trata de intentar que un montón de gente se empiece a interiorizar en esto que es parte de la vida", dijo Dante durante su presentación en el Teatro Sony.

Alanis Morissette - Smiling

Suena como: tocar fondo

Ideal para: un rapto de superación

Después de haber volcado sus problemas de adicciones en "Reasons I drink", el primer adelanto de su noveno disco Such Pretty Forks In The Road, que saldrá en mayo próximo, Alanis Morissette sigue exponiendo sus altibajos y debilidades. "Este es mi sonido tocando fondo, esta es mi rendición...", canta en un momento de esta balada poderosa, donde, como es costumbre, su voz lo abarca todo. Morissette coescribió "Smiling" junto a Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) para la producción de Broadway Jagged Little Pill the Musical, inspirada en su clásico álbum de 1995.