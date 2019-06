Miley Cyrus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2019

Miley Cyrus vuelve pop a Nine Inch Nails

Tras una semana en la que coincidió el estreno de la nueva temporada de Black Mirror con un capítulo protagonizado por ella, con la edición de su nuevo EP, She Is Coming, Miley Cyrus publicó un video con la versión completa de "On a Roll", el cover en versión hiperpop de "Head Like a Hole", de Nine Inch Nails (NIN), que suena en el episodio de la serie de Netflix titulado "Rachel, Jack and Ashley too". Pero el asunto no quedará así, ya que Cyrus, caracterizada como Ashley O, la estrella pop futurista de Black Mirror, dio a conocer a través de las redes otra de sus versiones de NIN ("Right Where I Belong") y promete publicar un EP con los otros dos temas más de la banda que aparecen "retocados" en Black Mirror.

Visita

Show y streaming: Muse regresa con su nuevo disco

Con el anuncio de la nueva visita del trío inglés que lidera el cantante y guitarrista Matt Bellamy, ayer se lanzó la plataforma de streaming Flow Music Experience, que transmitirá 20 shows que se realicen en la Argentina en los próximos 12 meses. El primero será el que Muse ofrecerá el 11 de octubre en el Hipódromo de Palermo. Allí, Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard presentarán Simulation Theory, su nueva obra. Preventa Santander Río desde las 15 de hoy. En www.allaccess.com.ar.

Polémica en Debo Decir

Furriel y la fórmula presidencial

Invitado a Debo decir, que conduce Luis Novaresio por América, Joaquín Furriel dejó una de las perlitas de la noche. En un living compartido con Sergio Bergman, Ernestina Pais y Darío Lopérfido, expresó su opinión sobre la recepción de la fórmula Macri-Pichetto: "¿Y los gorilas a quién votan ahora?", lanzó irónicamente ante la multiplicidad de peronistas en las candidaturas. Se dirigió también a Novaresio: "¿Luis, qué vas a hacer ahora?", inquirió. "Estamos creando unos gorilas nuevos, una nueva especie de gorilas, el neogorila", subrayó Furriel con humor.

TV

La mirada gay: Netflix quiere mucho más queer eye

Netflix renovó su exitoso reality Queer Eye for the Straight Guy por dos temporadas más, la cuarta y la quinta del ciclo que encuentra a un quinteto de especialistas renovando la vida y el guardarropas de gente común a lo largo y lo ancho de Estados Unidos. La cuarta temporada del ciclo estará disponible en la plataforma el próximo 19 de julio, mientras que la quinta comenzará a rodarse en Filadelfia la semana que viene, con fecha de estreno tentativa para 2020.

Redes

"Recuperé el poder": a Bella Thorne le robaron fotos y las publicó

Tras haber sufrido el hackeo de su cuenta de Twitter, Bella Thorne decidió hacer públicas las imágenes que le habían robado. La actriz, de 21 años, afirmó que si bien está muy enojada por la violación de su intimidad, prefiere no arruinarle "la vida a un joven de 17 años solo porque no pensó con claridad". "Siento que alguien me quitó algo que solo quería que viera alguien especial. Esta persona me ha enviado fotos de otros famosos. No va a detenerse conmigo, ni con ellos. Va a seguir", escribió. "Hoy podré dormir bien, sabiendo que recuperé el poder".