Fuente: LA NACION

Cine

Angelina prefiere a las malvadas

Fiel a su estampa, en una columna escrita para la revista Elle a propósito del próximo estreno de la segunda parte de Maléfica que llegará a las salas locales en octubre, Jolie reivindicó a las "mujeres malvadas" de la vida real. "Las mujeres malvadas son solo mujeres que están cansadas de la injusticia y el abuso. Que se niegan a seguir las reglas y códigos que no creen que sean lo mejor para ellas o sus familias", explicó la actriz. "Mujeres que no renunciarán a su voz y sus derechos incluso a riesgo de muerte, encarcelamiento o rechazo por parte de sus familias y comunidades. Es esa maldad por la que el mundo las necesita", insistió Jolie, que no solo protagoniza, sino que también produce Maléfica 2.

Series

Donald Glover: dos Nuevas temporadas para Atlanta

Ayer se anunció que la premiada serie Atlanta, creada y protagonizada por Donald Glover, tendrá una cuarta temporada, aunque todavía ni siquiera se empezó a grabar la tercera. Uno de los programas con mayor repercusión entre la crítica de los últimos años, Atlanta confirmó el enorme talento de Glover, que lejos del set de TV se mantuvo muy ocupado con su carrera musical (para la que utiliza el seudónimo Childish Gambino) y con papeles en películas como Han Solo: Una historia de Star Wars y El rey león.

Streaming

Despedida: Netflix le puso punto final a The OA

The OA, una de las series más intrigantes de los últimos tiempos, llegó a su fin. Netflix anunció que luego de dos temporadas, la ficción estrenada en 2016 no volverá a la plataforma. La serie creada por Brit Marling -que también la protagonizaba- y Zal Batmanglij se centra en una joven ciega, llamada Prairie (Marling), que desaparece durante siete años y cuando regresa lo hace inexplicablemente transformada: recuperó su visión y tiene un mapa de cicatrices que le cruza la espalda. A su vuelta se hace llamar The OA (The Original Angel, el ángel original).

TV

Norman Reedus: el menguante elenco de The Walking Dead

Como sucede desde el principio en el programa, la próxima temporada de The Walking Dead tendrá una nueva baja en sus filas. Esta vez la que se va es Danai Gurira (Pantera Negra). Uno de los más decepcionados con su salida es Norman Reedus, que en una entrevista con DPA contó que le suplicó a la actriz que interpreta a Michonne para que cambiara de opinión y siguiera en la serie. "He estado suplicándole que se quede desde que empezamos a grabar la nueva la temporada", admitió el actor.

TV

Serie: Comenzó el rodaje de Tu parte del trato

Esta semana comenzó la grabación de Tu parte del trato, el nuevo proyecto conjunto de eltrece, TNT y Cablevisión Flow que produce Polka. La serie de ocho episodios protagonizada por Nicolás Cabré, Jazmín Stuart y Eleonora Wexler cuenta la historia de Carlos (Cabré), un ambicioso hombre que hace un trato con Patricia (Stuart), que resulta en la muerte de su jefe y en su continuo éxito laboral. Aunque todo tiene su precio y Carlos se enterará del valor de su deuda cuando Patricia reaparezca después de tres años para obligarlo a cumplir su parte del trato.

TV

Salud: Raúl Portal atraviesa un duro momento tras un ACV

Raúl Portal, uno de los conductores televisivos más reconocidos, atraviesa un duro momento de salud. El periodista, de 79 años, está desde hace tiempo internado en una clínica, donde se recupera de un ACV. La noticia la dio el periodista Lío Pecoraro anteanoche. "Toda la fuerza y el cariño para el querido Raúl Portal. Lo sé hace tiempo y estoy autorizado a contarlo ahora. Hace un año sufrió un accidente cerebrovascular y se recuperó. Al tiempo tuvo dos más y se encuentra internado, en plena rehabilitación y acompañado por su familia", publicó Pecoraro en Twitter. Lucía Portal, esposa de Portal, habló ayer con LA NACION y no solo confirmó la noticia, sino que también desmintió los falsos rumores que señalaban que el conductor padecería de Alzheimer. "Es mentira lo del Alzheimer, tuvo un ACV y está en una clínica rehabilitándose", aclaró. Además, a través de su perfil de Twitter, agradeció los mensajes de aliento y se mostró optimista: "Si Dios quiere, va a salir adelante", escribió.