Popurrí: el regreso de PPT fue lo más visto del domingo

Rating

El periodista Jorge Lanata volvió anteanoche con su ciclo televisivo Periodismo para todos (PPT), que fue lo más visto del domingo, con un promedio de 14,1 puntos, y picos de 15,5 puntos. El eje del programa fue la "operación impunidad" que, según explicó, consiste en una serie de maniobras que hizo el kirchnerismo para evitar que avance la causa de los cuadernos de las coimas y otras en las que están involucrados. Una de las novedades fue el nuevo sketch político, titulado (jugando con el título de la exitosa novela de Pol-ka), Argentina, tierra de rencor y venganza, donde se presenta una versión 2020 del país, en el que Cristina Fernández de Kirchner es la máxima autoridad y tiene un títere llamado Albertín.

Cine

Ridley Scott quiere volver a Alien

A pesar de las dudas sobre el futuro de la franquicia Alien tras la adquisición de Fox por parte de Disney, Ridley Scott confirmó a Variety que trabaja en una tercera precuela en la línea de Prometheus y Covenant, y cuyo guion ya está en marcha. Así, la nueva película de la saga culminaría la relación entre las entregas anteriores y Alien: El octavo pasajero. "Estamos buscando la forma de evolucionar", sentenció el cineasta en referencia a las diferentes apuestas de cara al futuro de la franquicia.

Música

Vanthra: Ruiz Díaz y Pandolfo cantaron a dúo

El sábado, el nuevo proyecto musical de Fernando Ruiz Díaz, Vanthra, presentó finalmente su primer álbum en Niceto Club y además de repasar las canciones de su debut discográfico (más algunos clásicos de Catupecu Machu), el trío que completan Pape Fioravanti y Charlie Noguera contó con invitados como el Zorrito Quintiero, Déborah Dixon, Marcelo Pelleriti y Palo Pandolfo (que cantó a dúo con Ruiz Díaz la versión vánthrica de "Ella vendrá"). Fue también, según los músicos, el cierre de un ciclo y la apertura de un nuevo camino hacia su próximo disco.

Redes sociales

Traspié por una foto: Maluma cerró su Instagram por críticas

El fin de semana, el cantante colombiano Maluma debió enfrentarse una vez más a las críticas en sus redes sociales, pero no por su música ni por sus dichos, sino por subir un video junto a un cachorro de león. Los mensajes cuestionando su actitud fueron tan duros que hicieron que tomara la decisión de cerrar su cuenta en Instagram. "No entiendo ya por qué hay gente tan estúpida que cree que es una mascota mía", dijo, explicando que el cachorro era un animal rescatado que vivía en un santuario mexicano.

Música

Derechos de autor: Ashcroft ahora sí es dueño de su sinfonía

Después de 22 años, Mick Jagger y Keith Richards, le cedieron a Richard Ashcroft todas las futuras regalías de su canción "Bitter Sweet Symphony", grabada en 1997 junto a The Verve. Desde entonces, tras una disputa legal por la inclusión de un sample de "The Last Time", de los Rolling Stones, el dinero generado por este himno del britpop fue a manos de la dupla stone. "En el último mes, Mick Jagger y Keith Richards rechazaron el publishing de 'Bitter Sweet Symphony', que es una cosa muy humilde y magnánima, no hacía falta que lo hicieran", agradeció Ashcroft a través de un comunicado.

Streaming

Producción local. Cuatro títulos para Netflix: de Tevez a la moda

Las creaciones nacionales siguen conquistando Netflix. Cuatro producciones originales argentinas se estrenarán entre este año y 2020 en la plataforma de contenidos. Entre los anuncios se encuentra el film La corazonada, basada en la novela de Florencia Etcheves La virgen en tus ojos, que cuenta los comienzos de Pipa, la protagonista (Luisana Lopilato), como detective. La serie Apache: la vida de Carlos Tevez, con la participación del futbolista y dirección de Adrián Caetano, estará protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Balthazar Murillo, Vanesa González, Alberto Ajaka, Diego Pérez y Patricio Contreras. Casi feliz es una comedia de y con Sebastián Wainraich, mientras que No hay tiempo para la vergüenza es una docuserie sobre el diseñador Santiago Artemis, una de las personalidades emergentes de la moda. En producción se encuentran más títulos, como Puerta 7, que es la serie de Pol-ka sobre el mundo de los barrabravas; la segunda temporada de Go! Vive a tu manera, y un documental sobre Fangio.