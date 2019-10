Los seguidores de la conductora la increparon por redes sociales para que opine de las elecciones y Tagliani fue contundente. Crédito: DIEGO SPIVACOW / AFV

Desde hace algunas semanas, los seguidores de Lizy Tagliani siguen de cerca su romance con Leo Alturria, un rugbier cordobés de 31 años. Durante el domingo de los elecciones, a sus seguidores les interesó saber otro tipo de intimidades de la conductora: " Decí algo del país, a la gente también nos gusta saber qué pensás, la gente que se compromete con sus ideas así se gane el odio de muchos", le escribió una seguidora de Twitter.

Luego de que se conocieran los resultados a nivel nacional que daban como presidente electo a Alberto Fernández, la humorista fue muy concreta al explicar su posición. "No necesito decir, vine a este mundo a hacer", comenzó. "Trabajo dignamente pago mis impuestos no estafe ni le debo nada a nadie, agradezco las oportunidades, ayudó cuando puedo quiero o me me dejan a quien necesita una mano... hablar es más fácil y lo fácil no va conmigo", apuntó.

Los usuarios de la red social recibieron con mucho respeto la posición de la conductora, que, a su vez, agradeció la reacción colectiva. " Te agradezco por respetar mi derecho por un lado. Y por otro, descubrieron que no todo lo hago público. Abrazo y a festejar la democracia", señaló

La historia de amor entre Lizy Tagliani y Leo Alturria es breve, pero intensa. Semanas atrás, la conductora anunció que tenía un amigovio, y se mostró en la intimidad de su casa a punto de cenar acompañada de Alturria. "Tenía ganas de enamorarme", dijo Lizy en el living de Susana Giménez acompañada de su novio. Pero la exposición le jugó una mala pasada a la pareja y, a los pocos días de oficializar la relación, Lizy anunció que estaban separados. "No me gusta que me digan esas cosas porque sé lo que soy. Y a él lo torturan", expresó en referencia a las críticas que recibió la pareja, que apuntaban a que Alturria estaba con Lizy por la exposición mediática.

Sin embargo, a las pocas horas, la pareja se sentó a hablar para aclarar sus sentimientos y las dos partes decidieron retomar la relación. En los últimos días, Lizy compartió varias imágenes en que se los ven felices en la intimidad de su casa.