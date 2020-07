Los conductores Carina Zampini y su compañero Juan Marconi no supieron cómo resolver el empate, que nunca había ocurrido en las ocho temporadas del programa. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2020 • 19:13

En la nueva emisión de El gran premio de la cocina, que transita ya su octava temporada, sucedió algo inesperado y, hasta ahora, nunca visto: se declaró un empate en un "viernes de eliminación" sin claras definiciones por parte del jurado.

Los participantes del equipo rojo y verde experimentaron una gran tensión cuando la conductora Carina Zampini y su colega Juan Marconi abrieron la urna y dieron a conocer que los puntajes de la semana habían terminado empatados.

"Esto nunca pasó en el programa así que no sabemos bien qué hacer, ¿qué se hace Juan?", le preguntó Zampini a Marconi. "A mí no me mires, yo pensé que alguno de los dos equipos iba a ganar. Preguntémosle al jurado", dijo el coconductor.

El jurado tampoco supo qué hacer al principio y tuvo que pedir unos minutos para organizarse en la difícil decisión. Fuente: LA NACION

Del otro lado del estudio, Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta no lograban salir de su sorpresa, por lo que tuvieron que pedir unos minutos para resolver la situación.

Mientras se daba el debate, los conductores estaban desorientados y los participantes sufrían la espera. Para calmar los nervios, Marconi propuso que una persona de cada equipo realizara un omelette: el que presentara el mejor, se consagraría como el equipo ganador.

Sin embargo, el jurado no estuvo de acuerdo y, para mala suerte de los concursantes ansiosos, decidió posponer la eliminación hasta el próximo lunes 27 de julio. Ahora, habrá que esperar un fin de semana para conocer quiénes pasan a la siguiente etapa.