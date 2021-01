Por qué Dalma Maradona rechazó participar de MasterChef Celebrity 2

La joven explicó en las redes sociales su motivo para no participar. Fuente: Telefé

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 13:57

Luego que Claudia Villafañe se convirtiera en la campeona de MasterChef Celebrity, su hija Dalma Maradona explicó los motivos por los cuales se negó a participar en la nueva edición del reality de cocina de Telefé.

Dalma utilizó su cuenta de Twitter para explicarle a un seguidor su decisión. "Me invitaron pero ya dije que no, no estoy preparada. Todavía lloro de la nada, no me quiero exponer", expresó dando a entender que todavía está procesando la muerte de su padre, Diego Maradona.

Tanto Dalma como Gianina estuvieron presentes en la final de MasterChef apoyando a "La Tata", apodo que le inventó a Claudia su nieto Benjamín y por el cual fue conocida a lo largo del certamen culinario.

"Que ellas dos hayan estado acá después de todo lo que estuvimos pasando y viviendo, para mí es súper importante y lo valoro muchísimo", confesó Villafañe al ganar el premio de un millón de pesos.