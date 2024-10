Por qué la hija de Elvis, Lisa Marie Presley, tuvo el cadáver de su propio hijo congelado en su casa

Escuchar

Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, fue una figura pública marcada por tragedias personales y notoriedad mediática. Desde su matrimonio con el ícono musical Michael Jackson hasta su repentina muerte el 12 de enero de 2023 a los 54 años, su vida fue constantemente objeto de atención.

Uno de los aspectos más sorprendentes de su vida se dio a conocer tras su fallecimiento, a través de las memorias póstumas recopiladas por su hija, la actriz Riley Keough. Estas revelaron la impactante razón por la que Lisa Marie mantuvo el cuerpo de su hijo, Benjamin Keough, en su casa durante dos meses después de su muerte.

El libro autobiográfico escrito por Lisa Marie Presley y continuado por su hija fue publicado el 8 de octubre de 2024 Random House

¿Qué pasó con Benjamin Keough?

En julio de 2020, Benjamin Keough, hijo de Lisa Marie, murió por suicidio a los 27 años. La tragedia devastó a la artista, quien escribió sobre la incapacidad de despedirse de su hijo. Según las memorias recopiladas en el libro From Here to the Great Unknown, la cantante tomó la decisión de conservar el cuerpo en hielo seco en una casita separada de su propiedad en Los Ángeles.

Lisa Marie no estaba preparada para dejar ir a su hijo y decidió conservar su cuerpo para poder despedirse de él de una manera más pausada. Riley Keough, hermana de Benjamín, explicó en el libro que su madre necesitaba tiempo para procesar la pérdida. “Era muy importante para ella despedirse como lo había hecho con Elvis”, escribió.

En el libro también se describió cómo, tras la muerte de Elvis, cuando ella tenía solo 9 años, tuvo la oportunidad de pasar tiempo con el cuerpo de su padre en Graceland. Esa experiencia la marcó y, de acuerdo con sus memorias, fue una de las razones por las que decidió mantener el cuerpo de Benjamín.

Lisa Marie Presley era madre de cuatro: Riley y Benjamín Keough, Harper Vivienne Ann y Finley Aaron Love Lockwood Foto Instagram @lisampresley

¿Cómo logró Lisa Marie Presley mantener el cuerpo de su hijo en hielo seco?

Lisa Marie relató en el libro que tuvo que contactar a un dueño de funeraria comprensivo que la ayudara a trasladar el cuerpo a su hogar y que la habitación donde se encontraba debía mantenerse a una temperatura constante de 55 grados Fahrenheit (12.78° centígrados).

En las memorias, Presley admitió que dudó durante algún tiempo sobre dónde enterrarlo. Inicialmente, consideró llevarlo a Hawái, pero finalmente decidió que su hijo descansara en Graceland, junto a su abuelo Elvis Presley. Este retraso en la decisión también contribuyó a que mantuviera su cuerpo en su casa durante tanto tiempo. “Me acostumbré a él, a cuidarlo, y a tenerlo aquí. Para muchos sería aterrador, pero no para mí”, escribió.

El funeral fue discreto y se llevó a cabo en Malibú antes de trasladar el cuerpo a Tennessee. Según Riley, Lisa Marie colocó en el ataúd de su hijo un par de sus zapatillas favoritas, unas Nike amarillas, en honor a sus gustos y estilo de vida.

Tres años después de la muerte de su hijo, Lisa Marie Presley falleció en enero de 2023, víctima de una obstrucción intestinal, complicación de una cirugía bariátrica que se había realizado años antes, según informaba la BBC en ese momento. Un mes antes de su muerte, la artista le pidió a su hija Riley que la ayudara a completar las memorias que llevaba tiempo escribiendo. Tras su fallecimiento, la actriz se encargó de recopilar y editar los escritos de su madre para publicarlos póstumamente durante octubre de 2024.

Lisa Marie fue la única hija del artista Elvis Presley Foto lisamariebook

La vida de Lisa Marie Presley en sus propias palabras

El libro From Here to the Great Unknown, que ya está disponible en varios idiomas, ofrece una visión profunda y emotiva de la vida de Lisa Marie Presley. A través de sus propios escritos, la cantante reveló aspectos de su vida que nunca habían sido conocidos públicamente.

Riley Keough explicó que su madre deseaba que el mundo la conociera más allá de los titulares y las controversias. “Lo que ella quería era mostrar quién era realmente: una madre amorosa, una mujer apasionada y una persona que vivió una vida extraordinaria marcada tanto por el amor como por el dolor”, reveló en una entrevista con People.

Este escrito es una mezcla de las voces de Lisa Marie y Riley, quienes compartieron sus experiencias y recuerdos. La cantante expuso los momentos más íntimos y dolorosos de su vida, y ofreció una visión de lo que significó crecer bajo la sombra de una leyenda como Elvis Presley y, al mismo tiempo, enfrentarse a sus propios desafíos personales y familiares.

El libro, además de estar disponible en inglés, ha sido traducido a varios idiomas, que incluyen español, francés, alemán e italiano, y está siendo distribuido por editoriales reconocidas en todo el mundo.

LA NACION