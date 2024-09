Premios Hugo: los ganadores sin cábalas, la mentira piadosa a María Rosa Fugazot y una noche de reencuentros

Escuchar

“El teatro musical tiene mucho de sueños, es un mundo mágico, más todavía que el teatro de texto”, dijo Lizy Tagliani a LA NACION luego de entregar junto con Christian Sancho la estatuilla a Mejor Dirección Musical. Siguiendo sus palabras, seguramente no sea casual que las obras que más galardones alzaron durante la gran noche de los Premios Hugo partieran de un sueño: el de una maestra que deseaba “un mundo más empático y amable” y se propone con un musical hablar de dislexia (Delfina Perri por Lexi); el de alguien que fantaseó pensando qué hubiera pasado si Frank Sinatra y Carlos Gardel se hubieran encontrado (Cuando Frank conoció a Carlitos) o el de un musico que aspita a vivir del rock y se hace pasar por maestro (School of Rock).

La cita para “los soñadores” es a las 18 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Aún el sol no se escondió detrás de las altas torres de Puerto Madero, pero eso no impide que los artistas ingresen con todas sus galas y brillos, después de todo es una de las noches más importantes para la industria y también un momento de reencuentros. Ángela Leiva es una de las primeras en llegar, con un vestido strapless negro largo hasta el piso y el pelo recogido como si aún siguiese haciendo su personaje de Rosalie en School of Rock. Aunque se asume tímida, la cantante que ya comenzó con las grabaciones de Bake Off famosos para a hablar con la prensa y no tiene reparos en responder todo. Todo, incluso si se le pregunta por los rumores de romance con Gastón Edul: “Yo le digo Edu, somos compañeros”.

Detrás de ella, llega Agustín Aristarán con un look total black, acompañado de su hija Bianca, en el mismo tono. Junto con su compañera Ángela se esperan para avanzar en la alfombra. Ninguno de los dos tiene cábala, solo pasarla bien y reencontrarse con amigos. ¡Menos mal! Aún así, alzaron la estatuilla a Mejor Actuación Protagónica Masculina y Revelación Femenina (la obra además se llevó ensamble masculino, dirección, producción integral y adaptación) . Y apenas ellos terminan su paso por la pasarela, cual excursión de colegio llegan los tres elencos infantiles de la pieza, quienes como si Ariel del Mastro los estuviera dirigiendo, se sacan fotos y comienzan a cantar: “School of Rock, School of Rock...”. Todo parece coreografiado. Más tarde completan el elenco Germán Tripel, que a la salida lleva un casco en su brazo y Sofía Pachano que se divide entre sus colegas y sus padres Ana Sanz y Aníbal Pachano con quienes se muestra compinche.

Premios Hugo al Teatro Musical 2024 Alejandro Guyot - LA NACION

Oscar Lajad, (Gardel en Cuando Frank conoció a Carlitos), Juan Carlos Blaglietto y Luis Rodríguez Echeverría (El Principito) llegan en la misma tanda de invitados. Vestido de celeste el joven que interpretó al personaje de Saint Exupéry se muestra feliz aunque un tanto nervioso y lo cuenta al subir al escenario donde confiesa: “Un saludo para mi mamá que estaba acá y justo ahora subió al baño”. También muy temprano llega Emanuel Ntkab (Avenida Q) que en la alfombra cuenta que todavía no se siente “tan del palo” del teatro y cambiando de tema, coquetea con un posible regreso de Mambrú: “Siempre nos gusta juntarnos y hacer música”.

Aunque es televisada dos horas más tarde por la Televisión Pública, la entrega de premios conducida por Florencia Peña, Pablo Gorlero y Ricky Pashkus comienza apenas pasadas las 19 y es en ese instante cuando la mayoría de las figuras, tal vez ya un poco apresuradas comienzan a llegar y a agolparse en la entrada: Lizy Tagliani, Pachano, Laurita Fernández y Christian Sancho y Celeste Muriega que a pesar de la ansiedad, ya que el miércoles estrenan ¿Cuántos querés que te amen? están felices de compartir una noche con amigos. Un rato más tarde y algo desorientada por los pasillos del ex-Correo llega Josefina Scaglione (Chin Yonk ataca de nuevo) en busca del salón principal.

Caminando con su placa a la trayectoria y feliz con una sonrisa que le tapa la cara, pasa María Rosa Fugazot. “Me trajeron engañada, me dijeron que iba a presentar un premio y me dieron esto y me encanta porque acá nos mezclamos y nos conocemos los viejos, con los más jóvenes, todos”, dice agradecida a este medio. Sin dudas, la mentirita piadosa de los organizadores para llevarla al edificio del bajo porteño valió la pena. Carlos Rottemberg, junto con su hijo Tomás y parte del elenco de School of Rock, una de las tantas obras nominadas que produce, destaca el origen del nombre de los premios, en honor a Hugo Midón autor y director de obras como Derechos Torcidos o Narices (ambas estuvieron este año nuevamente en cartel). “Hay que seguir sembrando para seguir trayendo al público obras al género, el Musical en la Argentina sigue siendo una asignatura pendiente, pero algo está cambiando y está tomando más preponderancia dentro del público”, reflexionó el productor.

Premios Hugo Alejandro Guyot

La camaradería está presente durante las más de tres horas que dura la ceremonia. Y aunque podría parecer obvio, no lo es y la buena onda entre los artistas se nota mucho más que en otras entregas de este estilo. Todos, personajes del off y del circuito comercial, aplauden desde el primer anuncio del primer nominado hasta el último de igual manera y ganadores y perdedores celebran juntos. Por los pasillos en el corte, cada un metro hay un reencuentro que se corona con un abrazo. Es que el mundo del teatro musical crece a paso agigantado en la cartelera porteña pero aún así todos se conocen con todos y compartieron elencos y anécdotas.

Al terminar, Sofía Pachano con traje azul y stiletos color flúor se separa por un rato de su madre y saluda muy afectuosa a algunas compañeras del elenco infantil de School. No es la única, las chicas y chicos del ensamble de Mamma Mía! hacen una ronda y se quedan charlando, luego aprovechan las instalaciones del histórico edificio para sacarse fotos que más tarde comparten en Instagram. Los saludos efusivos continúan, es que hay muchos elencos que ya terminaron con sus funciones y pasaron del ritmo frenético de las temporadas a cruzase solo por WhatsApp.

Los artistas se van dispersando, entre algunos se escucha que organizan parar ir a comer, Buenos Aires no duerme, “vamos por Corrientes” le dice un productor a su compañeros. De a poco el gran edificio ubicado en Alem y Sarmiento va quedando grande, afuera hay mucho viento, lo que bien justifica un saludo más, seguro quedó un compañero. Unas chicas le piden una foto a Rada, que luego de sacarse selfies en los ascensores antiguos del lugar acepta sin dudarlo y es interrumpido por Ariel del Mastro, su ahora exdirector, que se despide de él. “¡Felicitaciones!”, se dicen entre los colegas, más que ganadores y perdedores fue una noche de reencuentros y amigos.

A continuación, la lista completa de los Premios Hugo:

MEJOR MUSICAL

Avenida Q

Cuando Frank conoció a Carlitos

Mamma Mia!

Rent

School of Rock

MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Las mujeres de Lorca

Ópera Queer

Tiempo de rock

Tin Pan Alley, noches de Broadway

Vestido de mujer

MEJOR MUSICAL OFF

Atte. tus vecinos

Bienvenide a tu final

Gómez Brothers

Un tango italiano

Voces de Malvinas

MEJOR DIRECCIÓN

Ariel del Mastro (School of Rock)

Melania Lenoir (Avenida Q)

Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)

Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos)

MEJOR COREOGRAFÍA

Analía González (School of Rock)

Georgina Tirotta - Georgina Seva (Legalmente rubia)

Vanesa García Millán (Rent)

Verónica Pecollo (Mamma mia!)

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

Ezequiel Silberstein - Tomás Mayer-Wolf (Pixar en concierto)

Fernando Albinarrate - Lucio Bruno Videla - Javier Lorenzo (Chin Yonk ataca de nuevo)

Gaspar Scabuzzo (Mamma Mia!)

Nico Posse (Cuando Frank conoció a Carlitos)

MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO

Lucía Laragione (Voces de Malvinas)

Mercedes Torre (Reversible)

Raúl López Rossi - Gustavo Manuel Gutiérrez (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Rodrigo Loria - Corina Fiorillo - Felicitas Oliden - Juan Pablo Schapira - Sebastián Suñé (Las olvidadas de Jack)

MEJORES LETRAS DE MUSICAL

Joaquín Scotta - Juan Pablo Schapira (Atte. tus vecinos)

Marcelo Andino (Bienvenide a tu final)

Mariano Magnifico (La divina lengua)

Mercedes Torre (Reversible)

Paula Ransenberg (Pelomuerta)

Rodrigo Loria - Corina Fiorillo - Felicitas Oliden - Juan Pablo Schapira - Sebastián Suñé (Las olvidadas de Jack)

MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS

Lucía Alfonsín - Julieta Sverdlick - Patricio Grippo Alterio (Mujercitas)

Natalia del Castillo - Tato Fernández (School of Rock)

Pablo del Campo - Guido Balzaretti (Rent)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Juan Pablo Schapira - Joaquín Scotta (Atte. tus vecinos)

Marcelo Andino (Bienvenide a tu final)

Mercedes Torre (Reversible)

Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)

MEJORES ARREGLOS MUSICALES

Fernando Nazar (Gayola en París)

Gerardo Delgado (Chin Yonk ataca de nuevo)

Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca)

Juan Ignacio López (Tin Pan Alley, noches de Broadway)

Nico Posse (Cuando Frank conoció a Carlitos)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA

Agustín “Soy Rada” Aristarán (School of Rock)

Alan Madanes (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Nacho Pérez Cortez (Avenida Q)

Oscar Lajad (Cuando Frank conoció a Carlitos)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA

Florencia Peña (Mamma Mia!)

Josefina Scaglione (Chin Yonk ataca de nuevo)

Lali Vidal (Avenida Q)

Laurita Fernández (Legalmente rubia)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL

Agustín Iannone (Tin Pan Alley, noches de Broadway)

Claudio Gallardou (La kermese de los malditos)

Joaquín Catarineu (Tin Pan Alley, noches de Broadway)

Nicolás Cúcaro (Tiempo de rock)

Patricio Witis (Pixar en concierto)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL

Ana María Cores (Las mujeres de Lorca)

Claudia Pisanú (Vestido de mujer)

Daniela Rubiatti (Tin Pan Alley, noches de Broadway)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA

Germán Tripel (School of Rock)

Manu Victoria (Avenida Q)

Sacha Bercovich (Rent)

Santiago Otero Ramos (School of Rock)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA

Andy Cho (Avenida Q)

Ivanna Rossi (Legalmente rubia)

Lula Rosenthal (Mamma Mia!)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE

Alejandro Vázquez (School of Rock)

Dante Barbera - Mateo Tognolotti - Lautaro Muro López (School of rock)

Gian Bissutti (Mamma Mia!)

Juan Martín Giménez (Avenida Q)

Nicolás Villalba (Legalmente rubia)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE

Carmen Mesa (Las mujeres de Lorca)

Geraldine Farhat (School of Rock)

Guadalupe Landrein - Juana Balegno Cabrera - Eugenia Castañeira (School of Rock)

MEJOR DIRECCIÓN VOCAL

Eugenia Gil Rodríguez (Rent)

Matías Ibarra (Mamma Mia!)

Sebastián Mazzoni (School of Rock)

Silvana Tomé (Avenida Q)

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL

Curioso Entertainment y Complejo Teatral de Buenos Aires (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Felipe Gamba Paredes para Disney (La caja mágica)

Miguel Pardo (Mamma Mia!)

MP Producciones - Ozono Producciones - Carlos y Tomás Rottemberg - Preludio Producciones (School of Rock)

REVELACIÓN MASCULINA

Jerónimo Dodds (Como todos los días)

Juan Manuel Outeiro (Rent)

Mariano Saborido (Paraguay)

Patricio Coutoune (Gayola en París)

REVELACIÓN FEMENINA

Ángela Leiva (School of Rock)

La Ferni (Ópera queer)

Luchi De Gyldenfeldt (Ópera queer)

Pamela Jordan (libro de Gayola en París)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL

Gustavo Alderete para La Polilla (Rent)

Héctor Ferreira (Un tango italiano)

Javier Ponzio (Mujercitas)

MEJOR ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL

Gonzalo Córdoba Estévez (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Jorge Ferrari (School of Rock)

Mariano Smaldini - Juan Manuel Ripari (Rent)

MEJOR DISEÑO DE CARACTERIZACIÓN

Camila Araujo (peinados de School of Rock)

Camila Araujo (peinados de Legalmente rubia)

Fabián Sigona (pelucas y peinados de Mujercitas)

Feliciano San Román (pelucas y maquillaje de La caja mágica)

MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL

Agnese Lozupone (Las mujeres de Lorca)

Anteo del Mastro (Mamma Mia!)

Ariel “Gato” Ponce (Cuando Frank conoció a Carlitos)

David Seldes (La caja mágica)

Lucas Gringas (School of Rock)

Ricardo Sica (Gayola en París)

MEJOR DISEÑO DE SONIDO ORIGINAL

Eugenio Mellano Lanfranco (Avenida Q)

Eugenio Mellano Lanfranco (School of Rock)

Gastón Briski (Mamma Mia!)

MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE

Borges y yo (Andrea Bonelli)

Canción de cine argentino (Francisco Pesqueira)

Gayola en París (Patricio Coutoune)

Reversible (Mercedes Torre)

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF

Francisco Civit (Voces de Malvinas)

Iñaki Agustín (Bienvenide a tu final)

Rubén Viani (Atte. tus vecinos)

Sebastián Pajoni (Un tango italiano)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL OFF

Diego Bros (Un tango italiano)

Joaquín Scotta (Atte. tus vecinos)

Nahuel Adhami (Bienvenide a tu final)

Nicolas Armengol (Gómez Brothers)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL OFF

Dolores Ocampo (Pelomuerta)

Julieta Molina (Atte. tus vecinos)

Laura Silva (Pelomuerta)

Rosana Laudani (Un tango italiano)

MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Derechos torcidos

El Principito

Lexi, hablemos de dislexia

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Ariadna Faerstein - Nicolás Alan Medina (Derechos torcidos)

Eduardo Gondell (El Principito)

Guadalupe Bervih - Andrés Sahade (Amadeo)

Lali Vidal / Fede Fedele (Lexi, hablemos de dislexia)

MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Fede Fedele (Lexi, hablemos de dislexia)

Gabi Goldberg - Ariadna Faerstein (Derechos torcidos)

Laura Cattalini “Catta” (El Principito)

Margarita Fernández (Moliendo a Molière)

MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Delfina Perri (Lexi, hablemos de dislexia)

Emiliano Dionisi (Moliendo a Molière)

Guadalupe Bervih - Andrés Sahade - Daniel Casablanca (Amadeo)

MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Delfina Perri (Lexi, hablemos de dislexia)

Pablo Grinjot (Amadeo)

Raquel Ratti - Eduardo Frigerio (El Principito)

Tomás Buccella - Florencia Sartelli (Sueño con canciones)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Carlos Gianni (Derechos torcidos)

Diego Lozano (Lexi, hablemos de dislexia)

Pequeño Pez (Había otra vez)

Raquel Ratti - Eduardo Frigerio (El Principito)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Andy Cho (Lexi, hablemos de dislexia)

Denise Cotton (Lexi, hablemos de dislexia)

Emma García Torrecilla - Juana Silva (Derechos torcidos)

Laura Silva (Amadeo)

Luján Blaksley (Lexi, hablemos de dislexia)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Cristian Damián Zeballos (Lexi, hablemos de dislexia)

Joaquín Catarineu (Derechos torcidos)

Juan Carlos Baglietto (El Principito)

Luis Rodríguez Echeverría (El Principito)

Osqui Guzmán (Vivitos y coleando)

MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Club Media - Aleph Media - Carlos Mentasti (El Principito)

Nicolás Alan Medina - Darío Schvartz - Gabriel Medina (Derechos torcidos)

TANA-DISFAM Argentina (Lexi, hablemos de dislexia)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Carmen Auzmendi (Había otra vez)

Giuliano Benedetti (Lexi, hablemos de dislexia)

Mariano Smaldini (El Principito)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Alejandra Robotti (El Principito)

Gustavo Alderete (Lexi, hablemos de dislexia)

Jorge López (Moliendo a Molière)