Press, una mirada de ficción que plantea un difícil futuro para el periodismo

Press (Reino Unido/2018). Creador: Mike Bartlett. Elenco: Charlotte Riley, Ben Chaplin, Priyanga Burford, Al Weaver, Paapa Essiedu, Ellie Kendrick, Brendan Cowell, Shane Zaza. Disponible en: Flow. Nuestra opinión: buena.

La serie británica creada por el dramaturgo Mike Bartlett (Doctora Forster, Life) se decide a explorar el corazón de la actividad periodística como una de las instituciones clave de la vida democrática. Por ello, su mirada asume una consciencia anterior a la tiranía de las redes sociales, la inmediatez de las primicias y el camino de la posverdad. Si bien la serie fue producida en 2018 y existe la influencia de Twitter en el camino de la noticia, la perspectiva que asume la ficción ofrece la pulseada entre el amarillismo y la ética como un horizonte en discusión en el que todavía es posible intervenir.

Y desde ese lugar, Bartlett piensa a sus personajes. A Duncan Allen (Ben Chaplin), el tirano y sarcástico editor de The Post, un diario sensacionalista con vestiduras populares que tuerce los principios de la profesión en nombre de un éxito que es garantía de permanencia, en el negocio y en la discusión pública. En la vereda de enfrente está Amina Chaudury (Priyanga Burford), cabeza de The Herald, un diario de izquierda que intenta sostener la bandera de los principios ante la caída de las ventas y la amenaza de la extinción. En The Post, lo que importa es la primicia, la venta de ejemplares, la influencia en el gobierno, la demostración de poder al hacer caer a una funcionaria por un viejo escándalo de drogas y sexo. En The Herald parecen importar los principios mientras las ratas recorren los rincones de la redacción y Amina debe pedir perdón por los errores editoriales y sortear las tentaciones de la publicidad. Una encrucijada gruesa y evidente en un tiempo de transición.

Press

En ese retrato guiado tanto por realidades como por evidentes imaginarios, asoma un personaje que se define como la verdadera consciencia de la historia. Es Holly Evans (Charlotte Riley), subeditora de The Herald, preocupada por la verdad en un mundo en el que ya no parece importar demasiado. Pero para Holly también hay encrucijadas: entre la adrenalina del reportaje y el escritorio editorial, entre los beneficios del poder para generar cambios reales y el precio que hay que pagar por acceder a él. Si Duncan roza el clisé en su ego desmedido y su entumecida vida afectiva y Amina condensa el desborde emocional ante toda crisis –que para Bartlett, en tanto Amina es mujer, le impide separar lo privado de lo profesional–, Holly resulta un personaje con aristas más interesantes: solitaria pero que anhela el contacto a su alrededor, apasionada por su profesión pero también cansada de los madrugones, de la exigencia y las frustraciones.

Mientras el resto evoca la tradición de las ficciones periodísticas que contrapone intereses económicos a ideales, algo avejentada en su percepción de la realidad y arquetípica en la definición de los conflictos, la presencia de Holly parece condensar los verdaderos interrogantes sobre el futuro del periodismo y su rol en un escenario cada vez más comprometido e incierto.