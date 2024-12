El polémico audio en el que Wanda Nara habló de la división de bienes que hizo con Mauro Icardi

El domingo, Wanda Nara se sentó cara a cara con Susana Giménez y destapó la olla: entre otras cosas, habló de su escandalosa separación de Mauro Icardi, revivió el Wanda Gate y reafirmó que su marido tuvo un affaire con María Eugenia ‘La China’ Suárez. Si bien hoy está en pareja con Elián Ángel Valenzuela - alias L-Gante - los conflictos con su ex persisten y todo parecería indicar que estarían lejos de terminar. Ahora se conoció un picante audio de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) donde especificó cómo y en que situación le hizo firmar al padre de sus hijas menores la división de bienes.

El lunes por la noche en LAM (América) compartieron un audio en el cual Nara se refirió a su separación de Icardi. “Todo el mundo viste que dice ‘Wanda se la agarró con la mina’. Yo no me la agarré con la mina. Yo a él lo hice mie***. Lo obligué a que me firme en la división de bienes, que la hice al toque”, se la escuchó decir, aunque no se supo a quién fue el destinatario del mensaje de voz.

Wanda Nara confirmó que realizó la división de bienes con Icardi tras el escándalo con la China Suárez Instagram: wanda_nara

“Seguimos casados, no hicimos el divorcio, pero yo le hice la división de bienes. Le dije ‘a partir de ahora lo que ganás... Yo sigo al lado tuyo, ganalo; te lo hice ganar yo porque te traje a este club. Me c***a un hu***’. Pero, yo la división de bienes ya la hice, entonces a la mínima cosa agarro las valijas. Me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse”, expresó Nara.

“En otra situación, si el capaz se hubiera enganchado con la mina no me daba una mie*** capaz o tenía que estar ocho años como estuve con mi ex (el exfutbolista Maxi López, padre de sus tres hijos mayores) peleándonos por la división de bienes. Porque con mi ex hice al revés, firmamos el divorcio porque yo estaba con Mauro y me quería casar. Mauro era mi amigo y si yo dejaba mi familia y todo por él, sabía que era por algo serio, entonces quería el divorcio. Pero, la división de bienes me tardó ocho años, para mí fue un trauma”, sentenció.

Icardi y Nara se casaron en 2014 y formaron una familia con Francesca e Isabella, sus dos hijas en común, y Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos de ella con Maxi López Instagram

Cabe mencionar que la mediática se separó de López en 2013, tras cinco años de matrimonio y tres hijos en común, Valentino, Constantino y Benedicto. Aunque el fin del matrimonio fue extremadamente escandaloso y tuvieron una muy mala relación durante mucho tiempo, lograron limar asperezas y hoy tienen un vínculo cordial.

“Bueno, esta es la Wanda real hablando en privado”, dijo Ángel de Brito cuando regresaron al piso. Acto seguido, Yanina Latorre tomó la palabra: “Aprendió del primer error. Como en la primera vez se separó y tardó ocho años en la división de bienes, que de hecho son los ocho años que Mauro le mantuvo a los hijos porque él [Maxi López] no le daba la cuota, ahora hizo al revés”.

En este sentido, dio detalles de como habría sido la división de bienes tras el Wanda Gate y comentó que Nara se habría quedado con la casa de Lago Di Como, con un departamento en Milán y con los cuatro o seis departamentos en el edificio Chateau Libertador de Buenos Aires. “Todo lo tiene ella y él se quedó con la guita”, dijo y en la misma línea explicó: “Los departamentos se los queda ella, pero el dinero del alquiler es bien ganancial. Ella creo que está cobrando 20 mil euros de una casa y 18 mil de otra... Una fortuna en euros que la mitad es de Icardi y no se lo estaría dando”. A su vez, sostuvo que la conductora le reclamaría al futbolista “el 30 por ciento del sueldo y que el juez hasta ahora ofrece el cinco por ciento”.

“Ahora son cónyuges, no están divorciados. Tienen los bienes separados, pero no lo que te dan”, sostuvo Latorre. Por último, Ángel de Brito dijo que el divorcio de la expareja se realizaría en Italia.