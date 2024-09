Qué dijo Milagros Brito, la ex de Roberto García Moritán, sobre el escándalo con Pampita

Escuchar

Desde hace más de una semana toda la atención mediática está enfocada en Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán. Lo que empezó como una crisis de pareja de a poco se perfiló hacia una separación y ahora incluso ya se habla de divorcio. En medio de los rumores de presuntas infidelidades de parte de él, problemas económicos dentro de la familia y denuncias de corrupción, quien rompió el silencio fue Milagros Brito, expareja del político y madre de sus dos hijos mayores.

Pampita y Roberto García Moritán se casaron en noviembre de 2019 y el 22 de julio de 2021 nació su hija Ana (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Hace una semana, Yanina Latorre y Ángel de Brito destaparon la olla en LAM (América) y aseguraron que Ardohain y Roberto García Moritán estarían separados. “Ella se cansó, se hartó”, afirmó la panelista e hizo énfasis en que él “está muy en su rol político y que no genera un peso y que esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”. Además, dejó entrever que la modelo se habría arrepentido de haberse casado solo tres meses después de comenzar la relación.

Si bien en medio de todo el torbellino de versiones cruzadas y especulaciones, el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires desmintió la separación, pero reconoció que pasaron por “semanas difíciles”. Por su parte, la modelo se llamó al silencio y solo hizo posteos en Instagram relacionados con su trabajo. Sin embargo, apareció públicamente sin su alianza de matrimonio, detalle que no pasó inadvertido.

Ahora, entre los entredichos y mientras todo indica que la relación del matrimonio habría llegado a su fin, quien se pronunció al respecto fue Milagros Brito, exesposa de Roberto y madre de sus dos hijos mayores, Santino y Delfina. “Cuando pasó todo esto, alguien me había dicho que [García Moritán] pasó de estar becado por Milagros a estar becado por Pampita”, sostuvo Yanina Latorre el miércoles en LAM.

Roberto García Moritán y Milagros Brito son padres de Delfina y Santino (Foto: Instagram @milagrosbrito)

En este sentido la panelista, que reemplazó en la conducción a Ángel de Brito, contó que se comunicó con Milagros Brito para preguntarle si estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con su ex. “La conozco, no soy amiga ni nada y ella me contestó muy educada que para ella era un señor, que era un caballero, que era el padre de los hijos y que con ella no le había pasado nada”, reveló.

Con la honestidad que la caracteriza, Latorre dio su opinión al respecto. “¿Si le creí...? No. Pero entiendo que no es mediática, tiene dos hijos adolescentes, es una chica de bajo perfil, empresaria. Si le pasó algo o no con él hace muchos años con guita no creo ni que le sume. Yo le pregunté y se hizo la bo***a”, sentenció.

Milagros Brito y Roberto García Moritán estuvieron juntos durante varios años y tuvieron dos hijos, Santino y Delfina, de 19 y 18 años, respectivamente. Después de la separación, la empresaria mantuvo una relación con Lisandro Borges, con quien tuvo a su hija Asia y actualmente está en pareja con Agustín Garavaglia, padre de su hija menor, Francesca.

En los últimos años, Milagros Brito, Roberto García Moritán y Pampita compartieron varios eventos familiares juntos (Foto: Instagram @milagrosbrito)

Durante los últimos años, el exmatrimonio se mantuvo muy unido en todos los temas relacionados con sus dos hijos. Compartieron cumpleaños, actos escolares y eventos familiares. A su vez, Milagros y Carolina también se mostraron muy cercanas y tuvieron varios intercambios de mensajes en redes sociales, los cuales evidenciaron la buena onda entre ellas.

La bomba que lanzó Ángel de Brito sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

El miércoles por la tarde, a una semana de que se desatara el escándalo, Ángel de Brito dejó entrever que la pareja de Carolina Ardohain y Roberto García Moritán no tendría vuelta atrás. “La separación es definitiva. Avanza el divorcio”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X.

La noticia no tardó en dar que hablar y en redes sociales aparecieron mensajes como “Qué pena” y “Desde el primer día era obvio, un tipo así no se casa a los tres meses por nada”. En cuanto al fin de la relación, en la última emisión de LAM Yanina Latorre dijo que están con abogados y que aún conviven bajo el mismo techo, puesto que “no es tan fácil la separación”.

