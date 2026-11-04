Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco, uno de los Jaimitos de Videomatch

Murió Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos, uno de los sketch más populares de Videomatch. En conjunto con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, el actor y humorista se catapultó al estrellato en el programa conducido por Marcelo Tinelli.

La noticia fue oficializada por Pablo Layus, quien afirmó que el humorista fue encontrado sin vida en su domicilio.

Bifulco era uno de Los Jaimitos, un sketch que nació en 2001

Tras conocerse el fallecimiento, José María Listorti, compañero de Bifurco y actual conductor del programa Re tarde (Pop Radio 101.5) se expresó al respecto.

Daniel Bifulco, junto Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta

“Antes de arrancar el programa recibí una noticia terrible: falleció uno de nuestros compañeros de Videomatch Dani Bifulco. Me mató la noticia. Era un pibe divino. Estamos todos muy consternados, lo lamentamos mucho, nos duele muchísimo, es otro que se nos va. Le enviamos un saludo a la familia y seres queridos. Lo vamos recordar siempre”, dijo Listorti, en compañía de Pachu Peña, columnista del programa y compañero de Bifulco en su etapa como humorista en Showmatch.

Bifulco iba a estar presente en la temporada de verano de Mar del Plata

Dueño de una extensa trayectoria artística, Bifulco conformó aquel trinomio que conquistó a la televisión argentina con un humor infantil. Los Jaimitos comenzaron su recorrido en el año 2001 y mantuvieron su estilo a largo del tiempo, teniendo un reconocimiento inusitado de la audiencia al estar presentes en uno de los programas de mayor rating de la televisión argentina.

Una de las últimas noticias que se conoció del actor fue la firma del contrato para participar de la obra teatral “La magia de la risa” que iba a estar presente en la temporada veraniega de Mar del Plata.