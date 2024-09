Escuchar

En las últimas horas se dio a conocer que el actor mexicano James Hollcroft murió a los 26 años. Fue encontrado sin vida luego de estar desaparecido por varios días. Esto causó mucha conmoción en las redes sociales y muchos de sus seguidores expresaron su tristeza ante su prematura muerte.

El joven era alumno del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa ―una institución que se dedica a formar jóvenes en la actuación para producciones de teatro, televisión o cine― y había realizado algunos trabajos en el canal. Participó en proyectos como el programa Como dice el dicho. A su vez, formó parte de la puesta en escena Dime que sí de Teatro en Breve.

Gracias por todos esos buenos momentos que pasamos juntos durante tu formación actoral, te llevaremos en nuestra memoria y en nuestros corazones, siempre serás parte de nuestra familia CEA, hasta siempre querido James Hollcroft.#DEP 💔🙏 pic.twitter.com/lodzA3z3SF — CEA Televisa (@CeaTelevisa) September 7, 2024

El CEA Televisa, de donde era alumno, confirmó la noticia y lo despidió con un emotivo mensaje. “Gracias por todos esos buenos momentos que pasamos juntos durante tu formación actoral, te llevaremos en nuestra memoria y en nuestros corazones, siempre serás parte de nuestra familia CEA, hasta siempre querido James Hollcroft”, se lee junto a una foto del actor.

También lo informó su hermana, Jane Hollcroft, a través de su cuenta de Facebook. “Te amaré por siempre, gracias por los años que compartimos juntos y por haberme regalado los momentos más magníficos qué pude vivir. Siempre vas a estar presente en nuestros corazones, hermanito”, escribió para sus seguidores.

Qué se sabe de la muerte de James Hollcroft

Por el momento, se desconoce en qué condiciones fue encontrado el actor mexicano y las causas de su deceso. Aún sigue la investigación por parte de las autoridades para determinar qué es lo que pasó.

La última vez que James Hollcroft fue visto fue el martes 3 de septiembre. Según informó la ficha de búsqueda que circuló en redes sociales tras su desaparición, el artista iba rumbo a su domicilio en la colonia Tizapán, San Ángel, en la Ciudad de México. “El lugar está cerca de Televisa, institución en la que estudia y trabaja. Es de pelo castaño claro, mide aproximadamente 1.80 metros, tiene ojos color miel”, continuaba la publicación que circuló los últimos días.

El actor James Hollcroft fue reportado como desaparecido

Cabe destacar que fue su hermana Jane quien empezó a difundir este flyer por las redes y quien se encargó de hacer la denuncia de la desaparición del artista, tanto por las redes como ante las autoridades

En las últimas semanas, James tuvo poca interacción en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 11.000 seguidores, la última publicación que hizo fue el 16 de agosto. Allí subió un dump de fotos, que consiste en un carrusel de distintas fotos que puede que no tengan mucho que ver entre ellas. Entre las postales, se lo puede ver trabajando, pero también teniendo momentos divertidos. De todos modos, esto al principio no fue llamativo para sus seguidores porque no era de subir fotos a su perfil con mucha frecuencia.

