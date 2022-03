¿Quién dijo...?: “¡Mirá qué jamones, mi Pac-Man come montones!”

Archivo

“¡Mirá qué jamones, mi Pac-Man come montones!”. La frase parece un sin sentido total. Pero si uno piensa en otras como “Nunca hice caso y ando descalza, de tanto frio muevo la panza” u “Hoy mi isla crece con tu amor”, empieza a entrar en la lógica “poética” que sigue. Aunque pueda parecerse, no se trata de una de las rimas de Belén Franchese. Los jamones son autoría de Panam, la vedette que otrora jugaba a chica Sofovich y hoy hace jugar a los niños. En una entrevista con Pronto, la actriz contó que le canta esa canción a su hijo Luca.

"Me veo más mona que nunca". Moria Casán cumplió años y lo festejó por primera vez. Según dijo, no celebraba desde los 15, pero este año se siente tan bien que quiso compartir el día con sus amigas. "Yo soy su gurú, ellas me escuchan", dijo a la revista Caras, tras destacar lo bien que le hizo la medicina ortomolecular: "Siento que cumplí 25. Enfrento el espejo y me veo más mona que nunca. El cuerpo me cambió y me siento bien. No soy narcisista, tengo un criterio realista. Yo siento que crezco, no que envejezco". Sus reflexiones casi esotéricas desconcertaron al periodismo, pero ella lo reafirma a voces: "Soy una mujer con mayor sabiduría y con autodeterminación. Me siento un gurú", asentó.

Las chicas con "cachet desfasado". Mientras preparara la obra para la temporada de verano y celebra la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, Florencia de la V, se muestra feliz y entusiasmada en cada nota. Se casa en noviembre y ya tiene casi lista la nueva revista que presentará a fin de año. "Nos falta definir algunas chicas, pero hay mucho cachet desfasado. ¡Piden fortunas y no son nadie!", dijo a la revista Gente. ¿A quién se referirá?

"Soy una pegote total". Así se define Paola Miranda. Es que, según dice en una nota con la revista Caras, aunque parezca de personalidad fuerte, su "yo romántico" aparece cuando se enamora. "Soy muy enamoradiza y entrego mi corazón. Cuando me enamoro, me zambullo de cabeza, soy melosa, romántica y una pegote total". ¿Quién se ganará su corazón?

Calu Rivero

"Soy un ícono". Parece que a la actriz, modelo y novia de Horvilleur apodada Calu Rivero, se le subieron un poco los humos. Por si no la conocen, es catamarqueña, tiene 23 años y es la cara de la marca de ropa para adolescentes 47 Street. Dato para ubicarla: actúa en Alguien que me quiera. "Sé que soy un producto, un ícono, porque muchas veces me lo hicieron notar. Las chicas me preguntan qué uso o qué cosas hago. Por un lado me divierte, porque propongo algo más que el común de los actores", dijo en una nota con la revista Gente.