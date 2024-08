Quién es Adrián Alfredo Molina, el hombre que denunció a Marley por corrupción de menores

Escuchar

En sus redes sociales, Adrián Alfredo Molina, de 45 años, se presenta como educador, defensor de la salud mental y profesional de trauma. Actualmente vive en Miami y, a principios de este mes, viajó a Buenos Aires para presentar un escrito judicial en el que dio su testimonio y solicitó constituirse como querellante en un eventual “juicio de determinación por la verdad” contra Alejandro Wiebe, el conductor de TV más conocido como Marley. “Es la primera vez en 23 años desde que dejé mi país que estoy de vuelta y me siento en casa”, expresó en su cuenta de Instagram.

Desde el 11 de julio pasado, Molina comenzó a compartir sus publicaciones con descripciones mitad en inglés y mitad en español. “Un Adrián de 22 años recién llegado. No entendía de qué estaba huyendo. No sabía lo que venía después. Miami Beach fue mi lugar seguro; la primera vez que pude ser yo mismo. Eternamente agradecido”, escribió por primera vez en su lengua materna, junto a una imagen de su juventud.

El denunciante es voluntario para la Cruz Roja en Estados Unidos y, según explicó, fue enviado a Nueva Orleans por el Huracán lan -que ocurrió en septiembre de 2022- a fines de apoyar con actividades para los niños, ofrecer comida caliente y “brindar un poco de consuelo en medio del caos”, sostuvo.

En historias destacadas, donde habla sobre sí mismo en tercera persona, se definió como “un educador reconocido internacionalmente, defensor de la salud mental y Profesional Certificado en Trauma en formación que ha dedicado su vida a servir a los necesitados, desde los pasillos de hospitales y refugios para personas sin hogar hasta las celdas de prisiones de máxima seguridad y las camas de los que están al final de su vida. Su trayectoria lo ha llevado a trabajar con sobrevivientes de abuso infantil y trata de personas, acompañando a aquellos que han enfrentado adversidades inimaginables”, detalló.

Asimismo, la presunta víctima dijo que se desempeña como consejero de crisis, especialista en apoyo entre pares en recuperación, capellán y activista por la justicia social, “Adrián ha liderado esfuerzos para llevar esperanza y sanación a veteranos, socorristas, cuidadores y comunidades marginadas”, añadió. Y explicó: “El impacto del trabajo de Adrián se extiende aún más a través de su trabajo con importantes organizaciones como la Boulder Crest Foundation, la American Foundation for Suicide Prevention (AFSP), Adult Survivors of Child Abuse (ASCA), y la National Alliance on Mental Illness (NAMI)”.

“Su presencia como educador y orador ha tocado las vidas de muchas personas alrededor del mundo incluyendo doctores, pacientes, sobrevivientes, departamentos de policías, veteranos, escuelas, centros de cuidados paliativos para personas mayores, paramédicos y muchos otros”, sumó en otra oportunidad, sobre su trabajo en Estados Unidos. De acuerdo a su perfil, uno de los últimos hitos en su carrera profesional fue sumarse como miembro de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio (AFSP).

Invitado a Intrusos, ciclo de América conducido por Florencia de la V, el hombre contó que conoció a Marley cuando tenía 17 años, aunque ya lo conocía de antes de verlo por televisión. En esa misma línea, explicó que comenzaron a comunicarse a través de Internet, por ICQ y esa conexión se trasladó a los correos electrónicos. En el escrito que presentó ante la Justicia, indicó que debido al tiempo transcurrido y teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, no posee las comunicaciones de los chats y correos electrónicos. Además, aclaró que, en ese entonces, “no había fotos de intercambio ni esas cosas”.

En cuanto al primer encuentro con el presentador de Expedición Robinson, contó que fue en el barrio de Palermo, en Avenida Libertador y Oro. “Paró un auto muy grande, un BMW, con las ventanillas polarizadas. Entré y ahí manejó hacia zona norte de Buenos Aires. Era muy grande y tenía una mirada muy intensa. Me sentí pequeño”, recordó.

Molina reveló que la relación duró más de tres años. “Siempre íbamos a su casa, porque no podíamos ir a otro lado, porque él no quería salir del closet, no quería ser asociado con hombres y probablemente, mucho menos que lo vieran con una persona 10 años menor”, planteó. En otro tramo de la entrevista, la presunta víctima subrayó que la situación comenzó a ponerse más tensa cuando él tenía la intención de mostrarse con parejas mujeres.

“Había ocurrido una situación particular, que está descripta en la causa, por la cual me vi ante dos opciones: quedarme en un país en el que lo tenía que ver todos los días en todos los medios o irme y dejar todo eso atrás. Eso es lo que hice”, precisó y aseguró que Marley le compró el pasaje aéreo a Miami, solo de ida. Desde entonces, el hombre está radicado en Estados Unidos y, ahora, volvió por primera vez para radicar la denuncia ante la Justicia.

LA NACION

