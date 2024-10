Quién es el joven que Yanina Latorre señaló como el supuesto hijo extramatrimonial de Martín Demichelis

Escuchar

Esta semana fue una sacudida mediática para la familia compuesta por Martín Demichelis y Evangelina Anderson porque, en primera instancia, Yanina Latorre contó en LAM (América TV) que él habría tenido una relación en paralelo. Sin embargo, este jueves por la noche la panelista agregó que el director técnico de Rayados de Monterrey tendría un hijo de un viejo amor en la adolescencia, en su Justiniano Posse natal.

“Hay un capítulo más en esta pareja que no se conoce, que es un hijo que le apareció a él el año pasado”, señaló Ángel de Brito, refiriéndose a Martín Demichelis, exentrenador de River Plate. Luego, tomó la palabra Yanina Latorre. “Eso habla peor de él y mejor de ella”, indicó y desarrolló su información: “Ellos vuelven (a Argentina) a finales del 2022. Y aparece una mujer de Justiniano Posse, Córdoba, lugar donde él es oriundo, a decirle que tiene un hijo de más de 20 años”.

Asimismo, añadió: “Él no sabía nada. Fue un romance de su adolescencia. Lo fue a buscar y se hizo el análisis. El resultado dio que era su hijo”. La panelista, cuya información sobre la infidelidad del director técnico fue desmentida por Evangelina Anderson, dio más detalles del supuesto primogénito: “El chico se llama Facundo, con otro apellido porque lo crio otro padre. Él se portó bien, lo reconoció enseguida y ella lo aceptó perfecto. De a poquito lo empezó a presentar a su familia. Si bien en River lo sabían todos, ambos no querían que se hiciera público”.

“Tiene un negocio de tatuajes, vive en Justiniano Posse, estudia arquitectura. Él lo llevó a la cancha todos los partidos, pero nunca lo hizo pasar por la zona protocolar para familias. El chico fue a la final, que fue el 14 de marzo, y hay fotos. En River todo el mundo sabía que era su hijo”, continuó Latorre antes de mostrar las imágenes del joven en el estadio Monumental de River Plate.

Minutos después, Ángel de Brito citó una vieja nota del entrenador, en la que habló sobre el tema, que aparentemente se había filtrado cuando el chico tenía 14 años: “‘Le pregunté a la madre y me dijo rotundamente que no es hijo mío’, dijo Demichelis en ese entonces. ‘Mi relación con Patricia duró cuatro meses y no fue cuando tenía 17. Fue cuando ella tenía 19 y yo 15′. Esto es lo que contó Demichelis”.

Cabe destacar que, hasta el momento, Martín Demichelis no salió a aclarar esta situación de manera pública.

