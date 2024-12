Quién es el nuevo novio de Guido Süller: es 42 años más chico y lo conoció por Instagram

Guido Süller contó cómo se enamoró de Hernán Sanabria, el chico que lo acompaña desde enero de este año. Según explicó ante las cámaras de Poco Correctos (eltrece), a pesar de que tiene 42 años menos que él y de la distancia que los separó -su pareja es del interior del país- su presencia “lo cambió todo” desde su llegada.

El excomisario de abordo de 63 años dio un paso más en su vida amorosa y en una reciente aparición en la televisión dio detalles de la relación que mantiene con Hernán. De esta forma, Guido volvió a creer en el amor, luego de la separación escandalosa que tuvo con Federico Acosta, después de que este lo denunciara por presunto abuso y que más tarde esta acusación fuera desestimada.

Hernán conquistó el corazón de Guido con quien desde enero de este año aparecieron juntos haciendo videos (FuentE: Instagram/@guido_suller)

En la actualidad, Süller se mostró enamorado frente a la cámara. En conversación con el equipo de Poco Correctos, que cuenta con la conducción de Carmen Barbieri, introdujo: “Hace tiempo que había decidido hacer mi vida solo, terminar con mi familia que son mis hermanos y preparar un presente y futuro en soledad. Y bueno, no sé qué pasó que se me cruzó una persona… Y conocí a alguien”.

En ese instante, Barbieri consultó: “¿Y quién es? ¿Es conocido?”. “No es conocido. Es más chico, no menor. Es veinteañero”, describió Süller y agregó: “Por eso me da un poco de vergüenza, sos a la primera persona a la que se lo digo. Me da vergüenza porque sé que es mucha la diferencia de edad, pero sé que me vas a comprender vos”.

Cómo conoció Guido Süller a su novio

Una vez que confirmó que está en pareja, reveló en qué condiciones conoció a Hernán. “Siempre me gustaron más jóvenes porque el joven es más feliz, porque la vida no lo golpeó. Y a él lo encontré en Instagram”. Además, aclaró: “Nunca salí con gente de mi edad”.

Sin pudor, tras hacerlo público, reconoció: “No sé qué pasó, pero conocí a alguien que lo cambió todo”. Minutos después destacó: “Me hace sentir vivo y fresco”.

Lo cierto es que la relación de ambos se dio a conocer cuando el mediático publicó en su cuenta de Instagram los primeros videos y fotos junto a Hernán, quien vino desde su Jujuy natal para conocer la chacra que Guido tiene en San Pedro.

En julio de este año, Süller ofreció una entrevista a LA NACION y confirmó que no tenía novio, a la vez que justificó: “Soy una persona solitaria, me gusta estar solo y tranquilo, soy amigo de mí mismo. Soy social, pero cuando se apagan las luces disfruto de mi soledad. Después de una pareja terrible que me denunció, me cuesta conocer a alguien”. Sin embargo, volvió a creer en el amor.

La vida de Guido y Hernán en la chacra de San Pedro

Según explicó a LA NACION en la última entrevista, el mediático decidió vender su mansión en Pilar y se retiró a una chacra que adquirió en San Pedro, Buenos Aires. Allí la pobló de árboles frutales e instaló una huerta orgánica. Si bien trabaja en el streaming de Luzu TV, Patria y Familia, cuando deja de hacerlo, se dirige a su casa y allí se desconecta del mundo.

En esa desconexión aparece Hernán, con quien a menudo es común verlo en los videos que Süller comparte en forma de reels. Allí, ambos protagonizan sketches y también participan en el cuidado del jardín y la casa.