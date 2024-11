Quién es “La Pistarini”, el libertario que se cruzó con Dillom en un avión rumbo a España

El militante libertario “La Pistarini” ganó una notoriedad que no tenía en la red social X luego de un altercado virtual y presencial con el cantante y rapero de trap Dillom. Su nombre es Juan Carlos Siber y es un tuitero libertario que forma parte del ejército de los llamados “trolls”, que apoyan al gobierno de Javier Milei y escriben en contra de la oposición. El incómodo momento que ambos protagonizaron tuvo lugar en un vuelo de Iberia con destino a España, cuando el músico increpó al usuario que lo había insultado y se había quejaba por compartir el avión con él.

“La Pistarini” acumula más de 47 mil seguidores en X, la red social de preferencia para los libertarios, y tiene como foto de perfil un superhéroe, mientras que en su portada se puede ver un cartel de tránsito que dirige hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, de ahí su nombre de usuario. Por otro lado, en su biografía tiene el link a la página web de Partido Liberal Pesimista, un sitio creado por otro tuitero libertario, @MiltonFriedom5, durante 2020, que afirma que “la única salida es Ezeiza”, en relación a la situación socioeconómica del país en aquel entonces. Además, promociona distintos sitios y agencias de viaje para comprar pasajes y así migrar.

Su actividad en las redes sociales se basa en apoyar las medidas del Presidente y agredir mediante sus posteos a dirigentes políticos o mensajes de personas que se muestren en contra de los lineamientos de la administración libertaria. Distintos usuarios hicieron circular versiones sobre el pasado de Juan Carlos Siber, como que asistió al Colegio Don Bosco o que no posee título universitario. Ninguna data fue confirmada por él.

Se conoce además que tuvo -o tiene- vínculo con Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, otro tuitero a favor del Gobierno, con más seguidores y con alta sintonía con las primeras filas del Ejecutivo. Otro de sus allegados es el legislador bonaerense Agustín Romo, cercano al asesor presidencial estrella, Santiago Caputo.

El diputado provincial no se expidió con respecto al tenso altercado que mantuvo Siber con Dillom, tampoco Gordo Dan. Quien sí dijo algo al respecto fue Joni Cordobés, otro usuario mileísta, pero no lo respaldó sino que le marcó el “error” que cometió. “Rompiste la primera regla al tuitear: no se publica ni se sube imágenes al toque si estás en un sitio público, te regalás como lo hiciste”, escribió en duros términos.

El altercado con Dillom

“Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom”, escribió “La Pistarini” junto con una foto del rapero sentado en su asiento en el avión de Iberia. El posteo se volvió viral rápidamente y Dillom salió a responderle. “Y por qué no venís a decírmelo en la cara, tetón”, le contestó y agregó: “Decí que no tenés foto de la cara; si no, te busco y te doy un sopapo. Ya pregunté por ahí y no se hizo cargo ninguno”.

Minutos más tarde, el mismo cantante compartió un video en el que reconoció al tuitero y se acercó a preguntarle por qué lo había insultado. “¿Vos sos Pistarini?”, le preguntó, a lo que el hombre respondió afirmativamente. “¿El que sube fotos mías a Twitter? ¿Tenés algún problema?”, añadió. “La Pistarini” contestó “ninguno, capo, andá tranquilo”, mientras quería correr el celular del músico con una mano.

“Te arranco la cabeza, pelotudo...”, dijo Dillom frente a los intentos del tuitero de tranquilizar la situación. “¿Ah, si? Mirá qué guapo que sos ahora, pelotudo. Portate bien, ¿dale?”, añadió antes de alejarse. “Así de guapos son en persona”, ironizó el cantante cuando subió el momento del encuentro a sus redes.

La agresión del libertario se das tras las críticas públicas de Dillom hacia la administración mileísta. De hecho, el rapero fue tendencia en redes sociales -y cuestionado por los libertarios- tras el festival Cosquín Rock a principios de febrero, cuando apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Mientras cantaba la canción Señor Cobranza, de Las Manos de Filippi, pero popularizada por Bersuit Vergarabat, Dillom cambió la letra. En vez de cantar “Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar”, cantó “a Caputo en la plaza lo tienen que matar”.

