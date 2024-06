Quién ganó el viaje a Cuba en Gran Hermano

Escuchar

Gran Hermano (Telefe) atraviesa uno de los momentos más calientes desde que comenzó. Después de la pelea de este miércoles entre Martín Ku y Juliana ‘Furia’ Scaglione, y la salida de Antonella, mamá de Nicolás Grosman, y María del Rosario, la novia del Chino, esta noche se definió quién de los familiares invitados al reality se quedaba con el viaje all inclusive a Varadero, Cuba, para dos personas.

Fueron los seres queridos de los seis hermanitos quienes, durante su breve estadía, se acercaron al confesionario para votar quién de los otros acompañantes se merecía el premio. Sin embargo, como hubo un empate entre Antonella y Georgina (hermana de Furia), Darío Martínez Corti, Emmanuel Vich, Nicolás, Furia, el Chino y Bautista Mascia tuvieron que deliberar.

La hermana de Furia ganó el viaje a Cuba (Foto: captura TV)

“¿Te hago una pregunta, Juli? ¿Vos conocés el Caribe?”, fue la pregunta que le hizo Nico a la única jugadora mujer en la casa. “No bol***. Igual si se lo gana Coy, es para Coy y Martín (su pareja), no es para mí. Y en caso de que ella quiera, nos vamos juntas, pero no. Igual, gracias a tu vieja, yo considero que los que no tienen premio lo deberían obtener, literal”, le contestó la participante.

Y luego, agregó: “Por eso es por lo que me peleo con Martín, básicamente que es lo que él no entiende. Si me toca salir el domingo o a él, ojalá lo entienda más adelante. Que no piense que soy una fo** y eso”. “No pienso eso”, le respondió el Chino.

En ese momento, Nico retomó la conversación: “Yo sí conozco el Caribe. A vos, ¿qué te gustaría?”. “No, no empecés porque sabés lo que me gustaría y soy recontra empática que se lo lleve tu mamá, pero la verdad es que me parece que mi hermana se merece un premio. Voy todas las semanas a placa y creo que Coy no aguanta más”, contestó ella.

Emma, la prima de Bauti, y Nico, marido de Emma Vich, fueron los últimos invitados eliminados (Foto: Gran Hermano)

Al ver que no había una decisión y el tiempo seguía corriendo, Santiago del Moro intervino y pidió que se definiera con el voto de cada uno; así, eligieron ala hermana de Furia como ganadora del soñado premio.

Luego de dar la noticia, los hermanitos tuvieron que decidir en el SUM quién sería el líder de la próxima semana, lo que dio por finalizado el tiempo de las visitas en la casa, tanto el de Nico, esposo de Emma, como el de Ema, la prima de Bauti.

Emmanuel Vich es el nuevo líder de la casa

Como Furia tiene claro que ella está siempre en placa, tras la sanción que recibió por la pelea con Mauro, su expareja, y Vich suele quedar nominado cada semana, creyó que el beneficio lo debía tener su amigo, algo con lo que todos coincidieron. Tras esto, la prima de quien era el cantante de “Toco para vos” abandonó la casa primero y, minutos después, la siguió el esposo del peluquero. Con esta decisión, Emmanuel será el líder de la próxima semana -si logra surfear la gala de eliminación del domingo- y se asegurará un lugar entre los cuatro finalistas.

LA NACION