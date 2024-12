Bake off famosos (Telefe) tuvo un nuevo eliminado este martes 3 de diciembre. El programa, que une la pastelería con personajes de la farándula que buscan convertirse en el próximo “gran pastelero” de la televisión, se despidió Damián de Santo, quien se fue por decisión del jurado por segunda vez.

El reality se transmite de lunes a jueves a las 22, la conducción está a cargo de Wanda Nara y el jurado está compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Germán Martitegui, quien reemplazó a Maru Botana en su rol.

Quién se fue de Bake off famosos este martes 3 de diciembre

El programa del martes 3 de diciembre comenzó con un desafío para tres participantes que la última emisión de Bake off famosos habían quedado en la cuerda floja. Ellos fueron Camila Homs, Gastón Edul y Damián de Santo, que enfrentaron el reto de cortar un pan dulce a la mitad, dejando dos porciones del mismo peso. El ganador fue de Santos, con solamente 5 gramos de diferencia entre cada porción.

Luego, fue el momento del desafío creativo para todos los participantes. En esta edición, tuvieron que cocinar una casa navideña. En medio del trabajo, a Damián se le vencieron las paredes de galletitas de su hogar pastelero y se le arruinó. Vencido por la pastelería, de Santo recibió ayuda de sus compañeros para terminar el proyecto, aunque no como él lo había planeado: lo que denominaron el “galpón”.

Al momento de presentar su creación al jurado, Wanda Nara reaccionó al instante y comentó: “Las mejores Navidades son en casas humildes”. Damián Betular criticó la falta de impronta navideña aclarando que lo más importante es que haya presentado algo, aunque sostuvo que aún “faltaba”. Por su lado, Donato criticó el gusto y se lamentó de que el participante no pudiera contar la historia que había querido relatar en su creación pastelera.

El "galpón" de Damián de Santo Bake off famosos

Debido a su mal desempeño en el pasado y en la edición del martes, el jurado definió que tendría que dejar el reality.

“Si algo quiero dejar en esta vida no es que me respeten, es que me quieran. Es lo mejor que les puedo dejar a mis amigos, familia y a los que me conocen porque sé amar. Siento que amar es hacerle la vida más fácil a otra persona y viceversa. Por eso mi alegría permanente, porque me hace bien a mí también, y me la devuelven. Gracias a todos”, le dijo Damián a Christophe cuando el jurado le agradeció por llevar tanta alegría al equipo.

Quiénes siguen en Bake off famosos

Estos son los participantes que continúan participando en Bake off famosos:

Verónica Lozano

Cande Molfese

Mariano Iúdica

Camila Homs

Gastón Edul

Por otro lado, los participantes eliminados de Bake off son: Damián de Santo, Ignacio “Nacho” Elizalde, Eliana Guercio, Callejero Fino, Ángela Leiva, Andrea del Boca, Marcos Milinkovic, Javier Calamaro y Karina Jelinek.

Damián de Santo fue el eliminado de Bake off famosos

Cómo ver Bake off famosos

El reality se podrá ver desde el canal de aire Telefe, que además se puede sintonizar en los distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

Asimismo, el reality también es transmitido por streaming en el sitio web del canal.

LA NACION