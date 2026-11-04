Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, martes 3 de noviembre
Se celebró una nueva gala de eliminación; los participantes cocinaron ñoquis con diferentes salsas y uno quedó afuera del certamen
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La gala de MasterChef Celebrity (Telefe) de este martes 3 de noviembre se centró en la preparación de ñoquis. Los participantes, que compitieron en la gala de eliminación, presentaron diversas y creativas versiones de este plato tradicional.
A medida que los concursantes presentaban ante los jurados las diferentes variantes de esta pasta, comenzaron las devoluciones. Quienes fueron muy bien puntuados fueron Martín “Campi” Campolongo, Julieta Nair Calvo y Josefina “China” Ansa.
Por otra parte, Hernán Coronel, Grego Rossello y Diego Ramos quedaron en la cornisa, siendo este último el eliminado de la competencia.
Quién quedó eliminado de MasterChef Celebrity
Diego Ramos se convirtió en el quinto eliminado de la competencia culinaria. Su versión de ñoquis de sémola con una crema de champiñones, nueces y queso azul lejos estuvo de contentar los paladares de los jurados.
En el descargo, Maru Botana elogió los ñoquis de sémola pero no así la salsa. “Quedó un poco cortada”, deslizó, categórica. Damián Betular reforzó ese concepto: “Para mí le falta lo característico de los ñoquis de sémola, que es esa capa tostada. Y lo que no ayuda es la salsa”.
De esta forma, Ramos debió entregar su delantal y abandonó las cocinas de MasterChef Celebrity.
Quiénes fueron eliminados de Masterchef Celebrity 2026
- Pachu Peña
- Paula Trapani
- Morena Beltrán
- Alejandro Lerner
- Diego Ramos
Quiénes continúan en MasterChef Celebrity
Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:
- Campi
- Josefina “China” Ansa
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Julieta Poggio
- Julieta Nair Calvo
- Karina Mazzocco
- Mike Amigorena
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Nazareno Casero
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Sebastián Presta
Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo
MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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