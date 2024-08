Quién se fue de Survivor, Expedición Robinson ayer, lunes 12 de agosto

Escuchar

Este lunes 12 de agosto el programa Survivor: Expedición Robinson (Telefe) tuvo su noveno eliminado. En este caso, Julieta Clemente debió partir del reality.

En un nuevo consejo tribal en el campamento norte, Inés Lucero jugó su ídolo —el elemento que permite salvar al participante que lo porte— y quedó fuera de peligro en la votación. Así fue como Julieta Clemente quedó eliminada por tres votos. La joven se levantó, le dio su antorcha a Marley y expuso una trama en su contra: “Quizás yo sabía de otro plan y el verdadero era este”, contestó la jugadora al conductor cuando este notó la sorpresa en su rostro y preguntó por su estrategia.

“¿Sentís que hubo gente que no te contó lo que iba a pasar?”, insistió el conductor. “Sí, hubo tres votos y éramos ocho. No me quería ir”, afirmó Julieta, quien luego agregó: “Vuelvo a casa, vuelvo con mi familia, pero me siento traicionada. No sé qué es lo que se me pasó en realidad, no lo sé”.

En una explosión de enojo, la eliminada preguntó a sus compañeros quién había votado contra ella. Agustín Pérez levantó la mano y comentó que él la había elegido a Julieta por sus malos modos, discusiones y distintas peleas que habían tenido lugar en el campamento. En este contesto, la expulsada le respondió que estaba muy contenta de “no tener que convivir más con una persona de casi 40 años que parece de 12″, refiriéndose al aspecto físico del jugador.

Inés, por su lado, mostró su voto antes de meterlo a la urna y dejó ver el nombre “Julieta”. “Podríamos haber llegado lejos juntas, pero elegiste ser una traicionera. Contaste todo lo que te conté y me votaste, sos una cínica y traidora”, disparó la jugadora que se salvó gracias al ídolo.

Quiénes siguen en Survivor, Expedición Robinson

Estos son los participantes que continúan en juego en Survivor, Expedición Robinson:

Iván Chirinian

Juan Pablo Goldi

Aixa Legarreta

Juan Pablo Busilachi

Baltasar López Barraza

Malena Kerschen

Eugenia Propedo

Fiorela Fraccaro

Martina Musillo

Martín “Colli” Collante

Janet Duarte

Agustín Pérez Bardeci

Francisco Pardo

Inés Lucero

Agustín Monzón

Mauro Guarnieri

Por otro lado, los participantes eliminados de Survivor son: Braian Zárate, Manu Corona, Martín Lobo, Gabriel “Torito” Velázquez, Malvina Ramírez, Tomás Piñero, Giselle Margonari, Samanta Herdt y Julieta Clemente.

Cómo ver Survivor, expedición Robinson 2024

Este reality se transmite por Telefe de lunes a jueves a partir de las 22.30. Eso quiere decir que estará después de Escape Perfecto, el programa que conduce Iván de Pineda junto a la China Ansa. Se puede ver en vivo por televisión o mismo por streaming. En el primer caso, se puede ver por distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por en Canal 10.

Por su parte, Streams Telefe brinda una cobertura completa en vivo por Twitch, YouTube y las redes sociales.

A su vez, Survivor, Expedición Robinson se puede seguir a través de Disney +, que suma a su catálogo cada capítulo tras su emisión por Telefe. La plataforma también ofrece Mucho más Survivor, Expedición Robinson, una versión expandida de cada capítulo.

LA NACION