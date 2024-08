Quién se fue de Survivor, Expedición Robinson este lunes 26 de agosto

Escuchar

Este lunes 26 de agosto el programa Survivor: Expedición Robinson (Telefe) tuvo su onceavo eliminado. En este caso, Agustín Monzón debió partir del reality después de una estadía en la Isla de la Muerte.

Toda esta trama comenzó el lunes pasado, cuando el doble de riesgo, Monzón, quedó eliminado por dos votos en el concejo tribal del campamento norte. En un cambio rotundo en lo que el show nos tenía acostumbrados, tuvo una segunda chance de continuar en el certamen y apostar a la unificación de su equipo: una estadía solitaria en la Isla de la Muerte.

Tras una semana, el nuevo concejo tribal del campamento norte eligió a Martín Colli para que se fuera, pero la producción decidió darle otra chance también a él, en la Isla de la Muerte. La condición fue que debería disputar su lugar en el show en un desafío contra Agustín Monzón.

El juego constó de una estructura de madera en forma de V invertida, donde en cada extremo los jugadores debieron armar torres con piezas de madera (similar, de alguna forma, al jenga). El contrincante podría usar pelotas para tirar hacia el otro lado, en el tobogán que se forma por la V invertida, para destruir la obra del otro participante y obligarlo a volver a empezar.

El desafío comenzó, pero unos minutos antes de finalizar el juego, Agustín Monzón decidió dejarse ganar por su compañero. “El premio más grande no está acá, sino en Santa Fe: es el abrazo de toda mi familia. Con la experiencia ya me siento realizado y prefiero dejar esto acá, porque no me importa”, expresó más tarde el doble de riesgo.

Martín Colli que, en palabras de Agustín, “se merece seguir en Survivor, Expedición Robinson”, volvió al campamento norte y así comenzó la etapa de unificación en la que el participante deberá enfrentar la traición que sintió en el último concejo tribal, donde sus compañeros lo seleccionaron para que quede eliminado.

Quiénes siguen en Survivor, Expedición Robinson

Estos son los participantes que continúan en juego en Survivor, Expedición Robinson:

Iván Chirinian

Juan Pablo Goldi

Aixa Legarreta

Juan Pablo Busilachi

Baltasar López Barraza

Malena Kerschen

Eugenia Propedo

Fiorela Fraccaro

Martina Musillo

Martín “Colli” Collante

Agustín Pérez Bardeci

Francisco Pardo

Inés Lucero

Mauro Guarnieri

Por otro lado, los participantes efectivamente eliminados de Survivor son: Braian Zárate, Manu Corona, Martín Lobo, Gabriel “Torito” Velázquez, Malvina Ramírez, Tomás Piñero, Giselle Margonari, Samanta Herdt, Julieta Clemente, Janet Duarte y Agustín Monzón.

Cómo ver Survivor, expedición Robinson 2024

Este reality se transmite por Telefe de lunes a jueves a partir de las 22.30. Eso quiere decir que estará después de Escape Perfecto, el programa que conduce Iván de Pineda junto a la China Ansa. Se puede ver en vivo por televisión o mismo por streaming. En el primer caso, se puede ver por distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por en Canal 10.

Por su parte, Streams Telefe brinda una cobertura completa en vivo por Twitch, YouTube y las redes sociales.

A su vez, Survivor, Expedición Robinson se puede seguir a través de Disney +, que suma a su catálogo cada capítulo tras su emisión por Telefe. La plataforma también ofrece Mucho más Survivor, Expedición Robinson, una versión expandida de cada capítulo.

