Demi Moore dará consejos eróticos en el podcast Dirty Diana

Ls actriz le pondrá su voz en un podcast a Diana y abordará temas eróticos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 10:21

Demi Moore se sumó al mundo del podcast con Dirty Diana, un espacio que le va a enseñar "a la gente sobre sexo", según dice, y que estará disponible desde el 17 de agosto en Apple Podcasts.

A través del personaje de Diana, la actriz y expareja de Ashton Kutcher y Bruce Willis le va a dar rienda suelta a su creatividad y a su costado más erótico. En una entrevista con Variety, Demi Moore contó un poco sobre este proyecto que le llegó de manos de la directora Shana Feste, quien pensó que su carraspera podía sumar a la hora de simular orgasmos al aire, y creó esta historia inspirada en su matrimonio, crisis y reconciliación.

"Creo que una de las grandes oportunidades de hacer lo que hacemos es poder usar cosas para ayudar a otros a ir más allá. En este caso, me doy cuenta de que hay una parte para mí de que mi sexualidad que me parecía peligrosa y creía que debía mantenerla en secreto. Esta ha sido una oportunidad increíble para abrirme en áreas con las que no me siento cómoda. Y eso en sí mismo ya es un regalo", dijo la actriz al citado medio.

Se abordarán, entre otras cosas, una relación con falta de sexo y la vida secreta de Diana, como anfitriona de un sitio web que presenta grabaciones de mujeres reales que describen sus fantasías sexuales.

Sobre qué piensa que los hombres pueden aprender del podcast, Demi opinó: "A que tengan conciencia sobre qué le da placer a las mujeres y no que estén en una zona oscura al respecto".