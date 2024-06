Denuncias de acoso sexual: Aliverti explicó al aire por qué Pedro Brieger no continuará en su programa

Escuchar

A raíz de las acusaciones de acoso sexual en su contra, Pedro Brieger ya no formará parte de Marca de radio—que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio La Red AM 910—. “No seguirá hasta que todas las cosas queden debida y definitivamente establecidas”, confirmó Eduardo Aliverti este sábado al aire, al inicio de su programa.

Brieger integra, desde hace más de 15 años, el staff del programa radial encabezado por Aliverti. El conductor, acompañado por la emisora, decidió apartar al periodista y se dirigió a sus oyentes para esclarecer su postura sobre los hechos de público conocimiento.

“Desde este próximo sábado ya no formará parte del programa”, le había confirmado Lolo Bernandez, gerente de noticias y programación de Radio La Red a LA NACION días atrás.

Las palabras de Aliverti

“No tiene ningún sentido empezar el programa como si nada hubiera pasado”, comenzó Aliverti. “La situación que involucra a Pedro nos significa un golpe estremecedor y no hace falta esfuerzo alguno para imaginar que a la inmensa mayoría de ustedes, de los que escuchan Marca hace décadas, les sucede a la distancia algo similar”, compartió, firme, el conductor a sus oyentes.

“Tenemos el orgullo de decir que este programa desde sus inicios, vamos para 28 años, fue pionero en abordar las temáticas de género. Acá se habló de eso cuando casi todos callaban. Hasta ahora no hay ninguna denuncia judicial presentada contra Pedro Brieger, pero ya se sabe, debería saberse, que quienes afrontaron episodios del tipo de los esparcidos hablan cuando pueden. Estamos hechos mierda de los trascendidos de quienes pudieron hablar ahora ”.

“El repudio es insoslayable”, apuntó el conductor. “Y ese repudio queda antes de la amistad y muchísimo antes de cualquier espíritu de cuerpo o solidaridad corporativa. Somos conscientes de quienes estimulan y hasta se regodean con este escenario, a quienes le incorporan factura por la posición política de Pedro; sin embargo, es él quien debe enfrentar las consecuencias de los actos que pudiera haber cometido y de defenderse en los ámbitos que correspondan”, señaló el conductor.

“Con todo el dolor del alma y acompañando a quienes más tarde y más temprano decidieron y pudieron hablar, se ha decido que Pedro no siga en Marca de Radio hasta que todas las cosas queden debida y definitivamente establecidas. Punto ”, cerró Aliverti.

Las mujeres que rompieron el silencio

El 23 de junio el periodista Alejandro Alfie compartió en sus redes sociales el testimonio de cinco mujeres que señalan que Brieger, especialista en temas internacionales de la señal de noticias C5N, Radio10 y La Red, las habría acosado sexualmente.

Los hechos habrían ocurrido entre 1994 y 2019. Las supuestas víctimas son tres periodistas, una alumna de Brieger y una secretaria de la Universidad de Belgrano. Hasta el momento, ninguna de ellas radicó una denuncia ante la Justicia. Sus testimonios desencadenaron, sin embargo, otros y ya son al menos 10 las mujeres que analizan juntas una estrategia judicial y una presentación colectiva y pública del caso.

Brieger cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Formó parte del staff periodístico de la TV Pública entre 2004 y 2016. Actualmente es responsable de una columna de temas internacionales en No se desesperen, el ciclo que conduce Fernando Borroni en Radio10, y en Minuto uno, a cargo de Gustavo “El Gato” Sylvestre en C5N, donde trabaja desde 2016.

Ambos medios, a cargo del Grupo Indalo, habrían decidido poner en suspenso sus participaciones. Pero no emitieron ningún comunicado oficial aún. Brieger también dirige Nodal, un portal de noticias de América Latina y el Caribe, y se desempeña como docente universitario en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El periodista es conocido por su participación activa en causas de derechos humanos; forma parte de distintas organizaciones de prensa internacionales.

