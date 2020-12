"¿Será que somos tan medievales que nos sigue alucinando un avión que despega o aterriza?", dijo Diego Leuco Fuente: Archivo

Las repercusiones sobre el vuelo de Aerolíneas Argentinas a Moscú para buscar el primer lote de vacunas Sputnik V contra el coronavirus generó innumerables comentarios, y no sólo por sus impronta sanitaria. Sucede que la "Operación Moscú", como la denominó el gobierno, fue objeto de parodias y burlas por el tono "épico" con el que fue difundida.

En ese sentido, Diego Leuco, quien durante la apertura del programa Lanata sin filtro (Mitre) aseguró con ironía que "desde la misión del Apolo XI no se veía algo tan emotivo".

"Chicos estamos mandando un flete. Mandamos el avión con cajas de DHL a buscar la vacuna", consideró el conductor eventual mientras Jorge Lanata se encuentra de vacaciones.

Más adelante, tras conocer la noticia de que el avión finalmente había aterrizado en Moscú, Leuco dijo que "seguimos con la épica del avión" y recordó "una vieja frase en el periodismo que dice que el avión que aterriza no es noticia. Es el famoso 'que un perro muerda a un hombre no es noticia, si no que un hombre muerda a un perro'".

"Se ha pervertido tanto el sentido común que acá celebramos como una épica consagratoria que aterrizó un avión. Celebramos que un avión despegó y ahora celebramos que un avión aterrizó", subrayó.

"¿Será que somos tan medievales que nos sigue alucinando un avión que despega o aterriza?", finalizó.