El Grupo Octubre manejará parte de la programación de Radio del Plata

El Grupo Octubre que lidera Víctor Santa María se hará cargo de parte de la programación de la AM 1030 Del Plata, siguiendo la fórmula probada en TV con elnueve.

La radio, que pertenece a Electroingeniería S.A. desde 2009, busca superar los conflictos gremiales y económicos. Según pudo saber LA NACION , la llegada de este grupo busca asegurar una programación lineal y sin sobresaltos y así poder ayudar a la economía de la empresa de Santiago y Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, solventar los gastos y deudas.

La idea es que Octubre maneje algunos horarios de la radio. "Hay espacios que nosotros ya teníamos comprometidos, como la llegada de Jorge Rial, que se hará cargo de la segunda mañana (de 9 a 12) una vez que finalice la cuarenta", confirma Gustavo Hoyo, su director.

Por el lado del Grupo, según pudo saber este diario se llegó a un acuerdo por tres años para manejar parte de la programación de lunes a vienes. Afuera de este acuerdo quedan las madrugadas y los fines de semana.

Cabe recordar que en diciembre de 2019, Telearte S.A., la firma que controla el legendario Canal 9, y el Grupo Octubre firmaron un acuerdo para desarrollar nuevos contenidos audiovisuales y comercializar en forma conjunta sus medios.

El grupo de medios que encabeza Víctor Santa María, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), tiene en su polo de medios a Página 12, Diario Z, las revistas Caras y Caretas, El Planeta Urbano, PIN y las radios AM 750, Radio Oktubre 89.1 FM (ex Malena) y FM 94.7 Club Octubre (ex Radio Palermo).

