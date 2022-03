Horacio Pietragalla se cruzó con María O’donnell por las pecheras de La Cámpora: “Son reivindicaciones ideológicas”

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y la periodista María O’Donnell protagonizaron un tenso cruce durante una entrevista radial en torno a la reivindicación de la organización político militar Montoneros , a raíz de las pecheras que exhibieron militantes de La Cámpora durante la marcha conmemorativa por el Día de Memoria, la Verdad y la Justicia.

El tono de la conversación escaló cuando la conductora del programa “De acá en más” de radio Urbana Play (104.3 FM) le preguntó cuál era “la relación de La Cámpora con Montoneros, que es un organización guerrillera”.

“Cuando La Cámpora marcha con una pechera que dice ‘Montoneros lealtad’, hay una reivindicación de Montoneros, entonces no es muy clara la mirada en relación de qué pasó con la guerrilla”, consideró O’Donnell. “Como hay remeras del Che Guevara por todos lados”, interrumpió el funcionario, hijo de militantes desaparecidos durante la última dictadura militar, y agregó: “Son reivindicaciones ideológicas, no es reivindicar la lucha armada”.

La conversación había comenzado en los mejores términos y versó sobre la actividad de la organización liderada por Máximo Kirchner durante la marcha por el nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. “Me da orgullo pertenecer a La Cámpora porque no está basada en el asistencialismo, sino que cada miembro tiene una función política, son cuadros políticos”, dijo Pietragalla.

En ese punto, la periodista le preguntó por qué las columnas de personas marchando “impedían que se acercaran los medios periodísticos” y “qué eran las motos de ‘Lealtad Montonera’”, cuando en realidad las remeras de los motociclistas decían “Lealtad Motokera”, y no “Montonera”, como se informó erróneamente en un principio.

“Es una organización que se suma a organizar la marcha. Te digo la verdad, movilizamos casi 50 mil compañeros, vinieron ambulancias y pasaban, no es que estaba bloqueada la calle”, respondió Pietragalla, pero O’Donnell insistió: “Se lo ve al ministro Wado De Pedro arriba de una de estas motos con estas pecheras, nunca había escuchado de esta organización”.

“Las motos van cortando el tráfico dos cuadras antes para que no se generen embotellamientos, se planifica eso. Las motos van cortando las calles laterales para que los autos no se queden embotellados”, dijo el funcionario y agregó: “Yo también le pedí a los chicos de la moto que me lleven”.

Wado de Pedro en una de los motos de la agrupación "Lealtad Motokera" que depende de La Cámpora Twitter

Después de comentar las declaraciones de Máximo Kirchner según las cuales los porteños son “negacionistas” sobre el papel de la última dictadura, la periodista sostuvo que “hay reclamos de víctimas civiles que sienten que no tienen lugar en el Estado para reclamar por sus víctimas de la guerrilla, como si ellos estuvieran del lado del terrorismo de Estado y no creo que sea así” y añadió que “parte de los reclamos de los libertarios y que les da potencia tiene que ver con que no hay un lugar para las víctimas civiles de la guerrilla”.

“Primero, los que realizaron esos atentados terminaron en fosas comunes o en vuelos de la muerte, por un lado. ¿Qué vas a juzgar? Los militantes que llevaron a cabo esas acciones están bajo fosas comunes”, respondió Pietragalla.

Y agregó: “Si el Estado hubiera sido garantista los habría juzgado y les hubieran dado perpetua, lo que no podía hacer era meterlos en un centro de detención clandestino (...) Vos los estás comparando y poniendo en el mismo nivel. No son delitos de lesa humanidad”.

“Eso no está en discusión”, dijo O’Donnell, pero persistió: “Lo digo desde un lugar de preocupación. Cuando La Cámpora marcha con una pechera que dice ‘Montoneros lealtad’, hay una reivindicación de Montoneros, entonces no es muy clara la mirada en relación de qué pasó con la guerrilla”.

“Como hay remeras del Che Guevara por todos lados. Son reivindicaciones ideológicas. No es reivindicar la lucha armada. Igual es una organización satelital, no es de La Cámpora, ha colaborado con compañeros y en el armado de la marcha ”, replicó Pietragalla.

“¿Pero cuál es la relación de la Cámpora con Montoneros? Es una organización guerrillera”, profundizó la conductora. “Hablar de Montoneros representa a un número muy grande de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, presos políticos, no a la conducción verticalista de ese momento. Usar esa palabra no implica la lucha armada sino el reconocimiento a los compañeros que pusieron la vida para defender un posicionamiento ante un modelo económico, porque seguimos hablando de violencia pero tres años antes hubo un golpe de Estado en Chile que instaló una dictadura en un gobierno pacífico”.

“Horacio, gracias pero se me termina el tiempo”, interrumpió O’Donnell. “Pero María, hablemos un día bien, porque siempre vas a las cuestiones que generan polémica”, devolvió el funcionario, y criticó: “Vos querías hablar de la teoría de los dos demonios”.

“No, no tengo ninguna afinidad”, atinó a decir la entrevistadora y Pietragalla aceptó: “Ya sé que no, pero una cosa es lo que pensás y otra lo que querés llevar adelante en la radio; estoy de acuerdo que tenemos que discutir una ley de negacionismo para quienes tienen responsabilidades institucionales”.

“El programa tiene una dinámica que no puedo frenar, la seguimos”, cerró O´Donnell. “Nos vemos en la cancha María”, se despidió el funcionario.