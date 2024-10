Leo Rodríguez, el histórico locutor de Aspen, se despide de la radio a pura música, emoción y agradecimientos

“Ya tengo pensado cuál va a ser mi último tema en la radio”, indicó Leonardo “Leo” Rodríguez al comienzo de su programa Aspen , la emisora de FM de la cual anunció su desvinculación este último lunes, después de 33 años de formar parte del staff. Con profesionalismo , el locutor afrontó su última jornada en la emisora en la que desempeñó gran parte de su carrera presentando algunos de sus temas musicales favoritos y agradeciéndole tanto a sus fieles oyentes como a los colegas que se comunicaron con él en las últimas horas.

“¡Tengo tantos mensajes para agradecer! Gracias por tanto, tanto cariño . Espero ser merecedor”, indicó, en diálogo con su compañero Fernando Iannello. Y, con el correr de los minutos, reveló que otro de los locutores de la emisora, Javier López Ortega, también se desvincula de la radio, al igual que la productora de redes, Noe Crescente.

Sin embargo, más allá de que este es el último programa, los oyentes de la radio seguirán escuchando su voz allí por un tiempo. Es que Rodríguez viaja el domingo a Los Ángeles para cubrir el show y la presentación del nuevo disco de David Gilmour. “ Este Aspen Tour va a ser muy importante para mí porque es el último, Voy a estar llamando a medida que ocurran cosas lindas para contar”, reveló.

“Tengo explotado el Twitter con mensajes y hay un tema que lo pide todo el mundo”, indicó el locutor, antes de presentar uno de los clásicos de la emisora: “Africa”, de Toto, pero quizá por los nervios, cometió el primer furcio: lo anunció como “Toto, de África”, y cuando la canción ya sonaba, volvió a pedir aire para presentarlo de la manera correcta.

“Me produce angustia”

“Lo que voy a decir me cuesta mucho, me produce angustia, pero quiero que el oyente de la radio sepa que esta va a ser mi última semana”, comenzó a contarle Rodríguez, que hasta ahora se desempeñó como conductor de Conexión Aspen, de lunes a viernes de 10 a 13, y como director artístico, a sus oyentes a principio de semana.

Rodríguez anticipó que no daría a conocer los motivos que lo impulsan a dejar la estación de radio. La emisora pertenece al Grupo Octubre, del gremialista Víctor Santa María. La semana pasada ya se había ido Pablo Glattstein, productor general y musicalizador de la frecuencia. La diputada y periodista Gisela Marziotta quedará a cargo de la radio, que se sospecha dejará ser cien por ciento musical y comenzará a tener contenidos periodísticos como noticias y posibles entrevistas.

“Me estoy desvinculando. Imaginen que tengo mis motivos... son 33 años acá , pero los motivos me los voy a guardar, al menos por ahora”, indicó el locutor el lunes. Y agregó: “Es una etapa que se cumple y algo que nunca me imaginé. Vengo madurando esto. No es una decisión que tomé de un día para el otro, la vengo madurando muchísimo con gente muy cercana, con mi mujer, Candelaria, con mis hijos, con mi familia”.

El locutor, musicalizador y coordinador artístico de la frecuencia 102.3 -que había ganado el Martín Fierro a la Radio por mejor labor en Musicalización en marzo de este año- es egresado del Cosal y del Iser y se había convertido en una de las voces identificatorias de la emisora en la franja diaria de 9.30 a 15.30.

Música que acompaña la vida

“Al principio era música de los años ochenta, pero ahora se fue sumando algo de los noventa y todo lo nuevo de los grandes artistas. Hay artistas como Madonna, que sacan un disco, y aunque tengan una trayectoria de veinte o treinta años, el tema nuevo tiene que sonar, porque es una artista clásica. Si lo nuevo nos gusta, lo ponemos, aunque no sea el centro de la música de la radio”, había contado sobre la elección de la música en la señal en una entrevista con LA NACIÓN tiempo atrás.

Y sentenció: “Acá, si no ponemos música, hablamos de música. Y cuando viajo, escucho la radio más parecida a Aspen que haya en el lugar. Vamos buscando música y vemos cómo repercute en los oyentes”.

“Hay una suerte de acercamiento casi espiritual, pues Aspen aspira a que el oyente, cuando escucha determinado tema o conjunto lo asocie con una imagen de lo que pasaba con su vida en ese momento. Sabemos que esto se da indefectiblemente; la frase es: ‘¡Ah, ese tema...!’. Es decir que se busca el efecto disparador, como muchas veces sucede con los olores”, reflexionó en ese entonces.

LA NACION