Marcelo Longobardi, durísimo con Cristina Kirchner: “Ella no cree en la división de poderes”

Marcelo Longobardi analizó el alegato de Cristina Fernández de Kirchner durante su defensa en la causa del dólar futuro, dijo que la vicepresidenta “no cree en el sistema republicano de división de poderes”, al que considera “anacrónico”, y sostuvo que, lo más importante de su discurso, fue la demostración de que “la Argentina se ha convertido en un país de gritones enajenados”.

“La señora de Kirchner dijo que el sistema judicial era un sistema perverso y estaba podrido. Dijo que los jueces contribuyeron al triunfo del presidente Macri. Dijo que el lawfare sigue en pleno apogeo y que es el resultado de una conspiración. Esto no es muy diferente de la teoría de QAnon, los que creen que Donald Trump es un semi Dios”, consideró el conductor de Cada mañana (Mitre).

“Lo que planteó la señora de Kirchner es que ella no cree en el sistema republicano de división de poderes, porque a ella le resulta un anacronismo. Ya lo había dicho esto, Cristina es bastante coherente en este aspecto. Ella sugirió que el sistema republicano de gobierno es un sistema anacrónico que debe ser reformulado”, destacó el periodista.

"Ella no reconoce límites, porque ella entiende que quien determina la culpabilidad o inocencia de una persona no es la justicia, poco menos que monárquica, según describe, sino la justicia popular. A ella la absolvió la historia", dijo Marcelo Longobardi Archivo

“Ella no le reconoce a la Justicia autoridad constitucional para juzgarla. Lo que no reconoce es la noción de los límites, porque el sistema republicano establece límites. Ella no reconoce límites, porque ella entiende que quien determina la culpabilidad o inocencia de una persona no es la Justicia, poco menos que monárquica, según describe, sino la justicia popular. A ella la absolvió la historia”, dijo, y agregó que, “entre esta idea y Nicolás Maduro, hay un centímetro”.

“Entre esta concepción de la República que no considera a la Justicia un poder independiente capaz de juzgar a un político, o de ponerle límites, entre esto y Maduro, hay cinco minutos. Esta es la concepción detrás del razonamiento de Cristina Kirchner”, argumentó.

Y advirtió: “Cuidado con este razonamiento que anida algo muy complejo, que desconoce la noción de la República, porque desconoce que el poder tiene que tener límites. Lo que ayer le gritaba a los jueces es ‘a mi no me pongan límites, los límites me los pone el pueblo’”, concluyó.

LA NACION