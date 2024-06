Martín Fierro 2024 a la Radio: lágrimas, momentos tensos y la incógnita de por qué fue Fátima Florez

Escuchar

Como en toda ceremonia hay muchas cosas que se ven a través de la televisación y muchas otras que no. Pero LA NACIÓN estuvo anoche en el salón Ocre de La Rural, en donde se entregaron los premios Martín Fierro a la Radio a lo mejor de la AM y FM de 2022 y de 2023, y pudo ver muchas situaciones que se vivieron puertas adentro. Fue una gala llena de emoción, encendidos discursos, algunos abucheos y momentos tensos, pero también en donde quedaron algunas incógnitas: como la llamativa presencia de Fátima Florez o qué pasa realmente entre Marina Calabró y Rolando Barbano.

La comida, otra protagonista de la noche

El salón especial, en donde se preparaban los platos que después se servirían durante la gala de los premios

La verdadera antesala de la gala : la cocina o salón, en donde armaban los platos. Nadie podía entrar ahí, solamente los cocineros y las personas relacionadas al catering del evento. Cientos de platos se prepararon para servir a tiempo y gusto de los especiales comensales.

El menú de la gala y uno de los platos listas para degustar

A charlar, a charlar...

-La mesa más festiva (y puteadora) de la noche fue sin lugar a duda, la que ocuparon los integrantes del programa Pasaron cosas conducido por Alejandro Bercovich.

-Las más dicharacheras durante los cortes publicitarios de la ceremonia fueron Catherine Fulop y Teté Coustarot, que se hablaron todo, mientras que María O´Donnell y Nancy Pazos hicieron lo propio.

Los dos momentos más emotivos

-María Esther Sánchez se emocionó hasta las lágrimas cuando la sorprendieron durante la ceremonia: primero, con un video sobre toda su trayectoria y luego con un premio Martín Fierro, el primer reconocimiento especial de la noche.

Luego habló con LA NACIÓN: “No sabía nada. Nadie me lo anticipó. Fue una sorpresa total. Aún no lo puedo creer. Siempre quise tener un Martín Fierro y ahora, sin estar ternada, me llegó. Estoy muy sensibilizada, aún estoy temblando”, dijo. A partir de ahí su teléfono explotó, no paró de recibir llamados y mensajes de viejos compañeros, entre ellos uno de Cecilia Laratro.

Otro momento emotivo fue cuando ganó Emiliano Pinsón la categoría de Comentarista deportivo y, desde el escenario, hizo alusión a la enfermedad que padece: Parkinson.

Un momento incómodo

Un momento que causó sorpresa fue cuando, hacia el final de su lista de agradecimientos, Marina Calabró le dedicó el premio de Columnista de espectáculos (que acababa de ganar) a Rolando Barbano, a quien se tenía ya como su ex.

Y un rato más tarde, el mismo Barbano protagonizaría otro hecho llamativo, pero muy diferente, al omitir de su dedicatoria (al alzarse con el premio en la terna Columinista Policial/Judicial) a Marina Calabró. Fue entonces cuando se produjo un notorio abucheo general en la sala. Ese fue el único momento incómodo de la noche, por lo menos para los allí presentes.

¡De pie!

Los asistentes se pusieron de pie en cuatro ocasiones:

-La primera fue cuando apareció en el escenario Silvio Soldán para reconocer la historia de Radio Splendid.

-Luego, cuando fue reconocido Enrique Macaya Márquez.

-Y por último, ante los dos Martín Fierro de Oro, a Santiago del Moro y a Nelson Castro.

-De los discursos de la noche el más aplaudido fue el de María O´Donnell.

El rock star y la invitada que no se sabe para qué fue...

-Santiago del Moro, que se presentó luciendo como un rock star, no ingresó por la puerta principal, por lo tanto no pasó por la alfombra roja y no posó oficialmente para los fotógrafos. Luego, durante toda la ceremonia se dejó puestos los anteojos de sol.

-Aunque no estaba nominada, Fátima Florez asistió a la ceremonia y estuvo ubicada en una de las mesas principales del salón, muy cerca del escenario. Llegó junto a su compañero de elenco Marcelo Polino, pero estuvieron ubicados en mesas separadas. Todo el mundo suponía que había sido invitada para presentar uno de los premios, pero no: su participación se limitó a imitar a Silvia Süller en presencia de Silvio Soldán y no sobre el escenario del salón Ocre.

Los ganadores del Oro

Después de recibir sendos Martín Fierro de Oro, tanto Santiago del Moro como Nelson Castro dialogaron con LA NACIÓN:

Del Moro : “Para mí este es un premio importantísimo porque me lo dan mis pares. Así que estoy muy gratificado . No me lo esperaba, vine como siempre con la mejor de las ondas porque amo a esta fiesta y amo a la radio. Si hubiera perdido todas las ternas también hubiera estado bien. Soy consciente que a veces se gana y otras se pierde. Esta vez la suerte estuvo de mi lado mucho más de lo esperable y estoy realmente muy feliz . Hace muchos años que hago radio, en realidad desde toda la vida, creo que eso es lo que APTRA reconoció hoy y yo les estoy muy agradecido porque, más allá del éxito que pueda estar viviendo hoy en la televisión, mi pasión por la radio es incomparable y ocupa y ocupará siempre el primer lugar en mi vida profesional”.

Nelson Castro: “Lo más importante de todos los premios que gané esta noche es cómo los recibieron mis colegas, lo bien que se los tomaron y el cariño con que me aplaudieron. Eso, no solo me impactó el reconocimiento de APTRA sino también el cariño de la gente. Me emocionó . Yo venía con las expectativas de siempre y sabía que podía ganar como perder. De hecho, ya me habían pasado ambas cosas, pero nunca esta demostración de afecto tan intensa. Y en cuanto a la cantidad de premios, no, claro que no me esperaba esto. No soy de los que me pongo contento cuando gano y me voy triste cuando pierdo, pero esta vez... ¡Qué decir! Me voy emocionado, con un nudo en la garganta. Esto es una gran caricia para el alma”.

