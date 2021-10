Una radio del espectro oficialista potencia su programación de las mañanas con Fernández Llorente

Esta primera semana de octubre arrancó con novedades en las mañanas de La 990 AM con la incorporación del periodista Antonio Fernández Llorente, que de ahora en más conduce Sin relato a diario, de 8 a 10. El mismo es el clásico programa informativo de mañana. El ex director de radio Del Plata AM 1030 y actual conductor de C5N (El diario de 16 a 18), está acompañado por Alfredo Casado (internacionales), Carlos Heller (economía), Pablo Caruso (política), Néstor Espósito (judiciales), Matías Canillan (deportes), Belén Canónico (espectáculos) y Juanjo Salce (humor). Con este debut, se reconfiguró la mañana de la ex Splendid, ya que Marcos Cittadini pasa a conducir Una mañana de estas de 6 a 8, y Caballero de día con Roberto Caballero de 10 a 12. De esta manera, Fernández Llorente se suma a la emisora de AlphaMedia (que exhiben un perfil periodístico y de opinión oficialista), para completar el staff, no solo junto a Caballero y Cittadini, sino también a Cinthya Ottaviano (sábados 8 a 11), Carlos Polimeni (lunes a viernes 13 a 16), Fernando Alonso (lunes a viernes 18 a 20), Pablo Marcovsky (lunes a viernes 16 a 18), Matías Ale y Adriana Salgueiro (lunes a viernes de 22.30 a 0), Beto Cesar (sábados y domingos de 13 a 16), Úrsula Vargués, Diego Brancatelli, y David Cufré que forman parte de la programación. Además, la emisora cuenta con la cobertura del fútbol local, la Copa Libertadores e Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

MEDIOS

Un nuevo cargo para Darío Turovelzky

ViacomCBS Networks Américas anunció la semana pasada un nuevo equipo de liderazgo para su señal abierta recientemente adquirida, Chilevisión. Darío Turovelzky, actual director general en Cono Sur de ViacomCBS Networks Américas, supervisará tanto a Chilevisión como a la cadena de televisión abierta líder de nuestro país, Telefe, así como a todas las unidades de negocio de ViacomCBS a nivel regional. Además, Juan Ignacio “Iñaki” Vicente fue nombrado vicepresidente y director ejecutivo de Chilevisión y reportará a Turovelzky. El anuncio fue realizado por JC Acosta, presidente de ViacomCBS International Studios y Networks Américas, a quien Turovelzky seguirá reportando. Chilevisión es un activo estratégico para la expansión de ViacomCBS en la región. La integración de Chilevisión en el Cono Sur a ViacomCBS creará un Hub único en su tipo que fortalecerá y ampliará la escala de la organización en la región, al alinear y maximizar las estrategias comerciales, de contenido y de streaming. La poderosa combinación del portfolio de contenido de Telefe y Chilevisión y las amplias capacidades de producción incrementarán la presencia lineal, de los estudios y de streaming. Recordemos Viacom, es la empresa que compró Telefe en 2016, y es un gigante de contenido audiovisual dueña de marcas como MTV o Nickelodeon, que desde entonces apuesta por crecer en el mercado local.

RADIO

Berlín con nueva programación los fines de semana

FM Radio Berlín 107.9 hizo cambios en su programación de sábados y domingos, ahora denominado El Fin de Semana de Berlín con clásicos de los 90 y los 2000. Los sábados de 10 a 13, Federico Wiemeyer conduce El Laboratorio de Dexter, junto a Vicky Ramos, donde hacen mix de novedades y resumen informativo de la semana. Ramos, a su vez está los sábados de 13 a 15 y los domingos de 10 a 15. Maru Drozd volvió al eter, luego de su paso por las FM Blue 100.7 y Rock & Pop 95.9, y se la puede escuchar ambos dias de 15 a 20. De 20 a 23, Ale Lacroix hace Sábado PM, donde recorre historias, artistas, canciones y charts, que remontan a los momentos más importantes de los 90 y los 2000. Y de 23 a 1, llega Noelia Ricci con Himnos Dance, los mejores hits que sonaban en las discos más reconocidas y los domingos, Guada Ugalde cierra El Fin de Semana de Berlín, de 20 a 24

RADIO

Soy tan biutiful en POP

El sábado de 22 a 0 La Barby (el nombre artístico de Leonardo Veterale), estreno Soy tan biutiful, un nuevo ciclo de entretenimiento, entrevistas, diversión y música en Pop 101.5, junto a Sebastián “Pampito” Perelló Aciar y Gustavo Galván

RADIO

Nacional celebra a Charly García en su cumpleaños número 70

Bajo la consigna “Charly es Nacional” y con un nuevo avatar en redes sociales, durante todo el mes de octubre la programación de las emisoras públicas, y especialmente la de la 93.7, Nacional Rock, estará atravesada por el cumpleaños número 70 de uno de los mayores representantes de nuestra cultura y nuestra música como Charly García. A partir del hoy, a las 20, Gillespi presentará semanalmente La hora líquida edición Charly: un ciclo de cuatro entrevistas con personajes vinculados al universo Say No More que permitirá conocer detalles de la vida de Charly desde un costado novedoso. De esta manera se marca la vuelta del ciclo al auditorio de la radio desde donde se transmitirá el programa en vivo por el aire de la Nacional Rock y por streaming a través de sus redes.