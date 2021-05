Ranking de Netflix Argentina: las 10 series y películas más vistas este 29 de mayo

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios. Por este motivo, el top 10 de series y películas vistas en nuestro país cambia casi a diario y este 29 de mayo se ubica en el primer puesto del ranking Lucifer, la serie que estrenó la segunda parte de su quinta temporada. Además, se sumó Travieso: de la mansión a la calle, una propuesta para toda la familia.

A continuación, un repaso por las producciones que lideran el ranking en Netflix Argentina.

1. Lucifer

La serie creada en 2016 ya se convirtió en un clásico. Con cientos de miles de fanáticos en todo el mundo, ahora estrenó nuevos episodios. Luego de que Lucifer Morningstar, un ángel, es expulsado del cielo, desciende al infierno para convertirse en el diablo. Aburrido, renuncia a su trono en el averno para viajar a Los Ángeles, donde dirige un club nocturno. Todo marcha relativamente bien hasta que se involucra en un caso de asesinato y termina trabajando como consultor de la policía. | Ver Lucifer

2. Milagro azul

En septiembre de 2014, el huracán Odile llegó a Los Cabos, en México, y arrasó con todo lo que encontró a su paso, afectando a un orfanato. Sin embargo, la historia, que tenía un posible destino trágico, mutó en esperanzadora gracias a la intervención de un empresario y una competencia de pesca que cambió la realidad. El film está muy bien narrado y cuenta con un gran trabajo de cámaras a cargo del director Julio Quintana. I Ver Milagro azul

3. Ragnarök

Esta serie establece un maridaje entre el suspenso, la ciencia ficción y la realidad sostenida en cierta mitología noruega. El cambio climático y la contaminación industrial son dos de los ejes que atraviesan el relato creado por Alan Price, que ahora estrenó nuevos capítulos. Protagonistas: David Stakston, Ylva Bjørkaas Thedin y Jonas Strand Gravli. | Ver Ragnarök

4. ¿Quién mató a Sara?

La serie mexicana dirigida por José Ignacio Valenzuela, ¿Quién mató a Sara?, tiene como protagonistas a Manolo Cardona y Carolina Miranda. Después de haber estado encarcelado injustamente durante casi 20 años, Alex Guzmán obtiene su libertad y tiene el plan perfecto para descubrir por qué la poderosa familia Lezcano lo culpó del asesinato de su propia hermana. De esta manera, su objetivo es encontrar al verdadero responsable, aunque en la segunda temporada se suma un nuevo interrogante: ¿quién era realmente Sara? I Ver ¿Quién mató a Sara?

Trailer de la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?

5. Travieso: de la mansión a la calle

De los creadores de Shrek, esta producción ideal para compartir en familia deja un importante mensaje. Travieso, un perro acostumbrado a una vida de lujos, es abandonado por sus dueños y tiene que enfrentarse a situaciones que jamás había experimentado. De a poco, vuelve a confiar en alguien que le brinda su amor y cuidado, pero alejado de las comodidades que disfrutó en su pasado. | Ver Travieso: de la mansión a la calle

6. El inocente

Apenas 24 horas le tomó a esta miniserie española posicionarse entre lo más alto y allí se mantiene. Protagonizada por Mario Casas y con la participación de la argentina Martina Gusmán, sigue la historia de un exconvicto y su esposa quienes, luego de que él saliera de la cárcel, intentan reconstruir su vida y darle un futuro al hijo que esperan. No obstante, una llamada llegará para cambiar sus planes y poner en peligro todo por lo que lucharon. | Ver El inocente

7. El ejército de los muertos

Army of the Dead o El ejército de los muertos, como se lanzó en América Latina, muestra un escenario postapocalíptico en el que la ciudad estadounidense de Las Vegas está tomada por zombies. Luego de que las autoridades del país decidieran aislar por completo los bordes de la zona afectada, un grupo de mercenarios debe ingresar al lugar para cometer un espectacular robo con características muy particulares. En esta película dirigida por Zack Snyder no son ni la policía ni los guardias de seguridad quienes se enfrentan a los protagonistas, sino los miles de muertos vivientes que deambulan por la ciudad. | Ver El ejército de los muertos

Trailer de "El ejército de los muertos" - Fuente: Netflix

8. Luis Miguel, la serie

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, la producción de Netflix que aborda la vida personal y profesional del cantante, se estrenó hace unas semanas y lanzará un nuevo episodio cada domingo. La novedad generó un gran revuelo y se volvió tendencia en las redes sociales. La nueva entrega de la serie continúa con giros dramáticos, además de nuevos personajes. Consta de ocho capítulos, narrados en dos líneas de tiempo, que muestran al intérprete en una encrucijada: cómo abordar la fama a nivel internacional como ídolo del pop latinoamericano, mientras busca el equilibrio con las demandas de su tensa vida familiar. I Ver Luis Miguel, la serie

Trailer de "Luis Miguel, la serie", temporada 2 - Fuente: Netflix

9. Falsa identidad

La segunda temporada de una serie que juntó muchos fanáticos en su primera entrega. La telenovela mexicana tiene como protagonistas a Diego y a Isabel, dos desconocidos que viajan a los Estados Unidos y fingen que son una pareja. Él, perseguido por el narcotráfico y ella, por un marido violento. | Ver Falsa identidad

10. Un pequeño favor

La película dirigida por Paul Feig establece un maridaje entre la comedia y el suspenso. Una madre soltera deja al cuidado de su hijo a una conocida, pero el inicial breve lapso previsto se transforma en una enigmática desaparición. Blake Lively, Anna Kendrick, Eric Johnson I y Sarah Baker protagonizan este film basado en una novela editada en 2017. El trabajo de Kendrick refuerza la interesante trama de la película que no cae en tópicos previsibles y busca profundidades en el siempre agradecido género de la comedia. | Ver Un pequeño favor

Trailer de Un pequeño favor - Fuente: YouTube

LA NACION