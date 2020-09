El dramático relato de Carmen Barbieri sobre su salud: "Me explotó la cara"

Tras recuperarse de un complicado herpes zóster que derivó en una parálisis facial, la comediante volvió a los medios y habló de su difícil momento: "El oftalmólogo me salvó un ojo", reveló Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2020 • 09:13

En plena recuperación luego de atravesar un delicado estado de salud, Carmen Barbieri regresó a los medios y habló del difícil momento de su vida. La actriz pasó por Los Ángeles de la Mañana y contó fuertes detalles de su experiencia, además de anunciar que ya piensa en su regreso al Cantando 2020.

Barbieri volvió a aparecer en televisión luego de sufrir un esguince y un herpes que le afectó la cara. Según detalló, aún no está recuperada al 100%, pero ya piensa en retomar su rutina habitual. Incluso, considera hacer el próximo ritmo del certamen de canto en trío, junto a Luisa Albinoni.

"Sonrío y todavía no tengo la cara de antes", definió la comediante en el programa que conduce Ángel de Brito. "Era un monstruo, por un herpes zóster me explotó la cara. La verdad es que me pasó un tren", continuó. De todos modos, la actriz contó que la mejoría fue notable y agradeció al personal médico que la trató. "Estoy muy feliz de tanto trabajo que hacen los médicos para que yo pueda recuperar mi cara, que quedó con una parálisis facial de este lado", añadió.

La mamá de Federico Bal relató que, al principio, la situación la desconcertó. "No lo entendía", sostuvo. "Yo decía 'tengo parálisis en la lengua' y los doctores me decían 'no, son los labios que al no poder moverlos no salen las palabras'", agregó. Por último, señaló que por ese problema tuvo problemas en la vista. "Mi oftalmólogo me salvó un ojo porque este herpes te come la visión", explicó. "Fue terrible lo que me pasó después de lo de Fede. ¡se me cayó la cara!", sostuvo, relacionando su cuadro con el estrés postraumático derivado de la enfermedad de su hijo, quien en los últimos meses se recuperó de un cáncer de colon.