El periodista Luis Novaresio apuntó anoche en su programa a Oscar Parrilli y la cláusula que obliga a los jueces a denunciar las supuestas presiones de los poderes mediáticos

El conductor de Animales Sueltos, Luis Novaresio, estalló anoche contra la cláusula que obliga a los jueces a denunciar las supuestas presiones de los poderes mediáticos impulsada ayer por Oscar Parrilli en el dictamen de la reforma judicial en el Senado. "Se conoció el dictamen, que de a atropelladas el Senado kirchnerista, y lo digo con todas las letras, porque tiene mayoría, no estoy haciendo una valoración peyorativa, el Senado kirchnerista que no discute, aprobó un dictamen para que se trate el tema central para el Gobierno que es la reforma judicial", dijo ofuscado el periodista.

"Se acaba de tipificar como una obligación de los jueces, van a tener que comunicar cuando sientan alguna presión de grupos económicos, grupos empresariales o medios de comunicación", explicó Novaresio. Y agregó sobre las supuestas presiones que pueden ejercer los periodistas: "Dice Parrilli, si al estar trabajando los periodistas dicen algo que presiona a los jueces, como por ejemplo, que están actuando lentamente, que no entienden por qué procesa a tal y no a cual, que se pregunta periodísticamente por qué no avanza una causa, eso puede ser motivo para que un juez lo denuncie".

Novaresio, que además es abogado, analizó la cláusula: "Es muy Parrilli esto, es muy difícil de entender en términos de Derecho Penal para los que tuvimos la suerte de pasar por la facultad de Derecho. Hay que comunicar en forma de inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia, yo nunca he visto una cosa así, ¿qué es un intento de influencia?".

A continuación, Novaresio trató de distinguir al Presidente de otros sectores del Frente de Todos: "Yo estoy seguro que esto no lo piensa Alberto Fernández, sucede que su extracción partidaria representada en el Senado de la Nación está haciendo esto, y espero que no lo obliguen al Presidente a tener que dar marcha atrás, como lo han llevado, miren Vicentin".

El periodista viene siendo muy crítico de los temas que prioriza la gestión que encabeza Fernández: "En esto está esencialmente puesta la centralidad del poder de los responsables del Ejecutivo, su representación en el poder Legislativo con el Senado, no en las cifras de los contagiados, no en las cifras de la economía que cruje definitivamente".

La iniciativa había sido impulsada por el senador oficialista Oscar Parrilli (Neuquén), habitual vocero de Cristina Kirchner, y mereció la queja de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que había advertido sobre el riesgo que implica para la libertad de prensa normas de ese calibre. El polémico agregado fue incorporado como el inciso E del artículo 72 del proyecto de reforma judicial que impulsa el oficialismo.