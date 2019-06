Revelación: llegar al Martín Fierro por la puerta grande

Los tres candidatos en la terna que celebra los mejores debuts en la pantalla chica del año que terminó hablan de sus personajes y qué significa esta nominación para su carrera

Milagros Amondaray 5 de junio de 2019

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer sus nominados para los premios Martín Fierro a lo mejor de la producción televisiva del último año, que se entregarán este domingo. Entre las categorías mencionadas, siempre hay una que despunta como sumamente interesante: la de revelación. En esta oportunidad, dos hombres y una mujer aspiran a la estatuilla que pone de relieve a esos talentos que irrumpen en la TV y no pasan inadvertidos.

Entre los nominados de este año está Agustín Casanova. El cantante uruguayo, que alcanzó la fama con la banda Márama, se sumó al elenco de la tira juvenil Simona en un papel secundario. Su carisma fue tal que, en un atrevido pero celebrado giro narrativo, su personaje se convirtió en el galán que conquistó el corazón de la protagonista, interpretada por Ángela Torres. De la misma tira de Eltrece, Aptra destacó el natural trabajo de Stefanía Roitman, quien tuvo la difícil tarea de abordar a una villana con matices que eventualmente mostraba los motivos detrás de su bronca contra el mundo. Por último, Agustín Sullivan fue nominado por personificar nada menos que a Sandro en su juventud en la aclamada ficción de Telefe sobre la vida de Roberto Sánchez, que cuenta con ocho nominaciones.

En diálogo con LA NACION, los actores se sometieron a un cuestionario de cara a la ceremonia, que será conducida por Marley y emitirá Telefe.

1. ¿Cómo te enteraste de la nominación y cómo fue tu reacción?

2. ¿Qué te dejó el personaje que interpretaste?

3. ¿Qué actuación de un colega te gustaría destacar?

Agustín Casanova

Simona, Eltrece

1. Creo que, como cualquiera de todos los nominados al Martín Fierro, lo primero que sentís es una mezcla de asombro y alegría. Me asombré mucho, quedé en un estado de "¿qué está pasando?". Además, me enteré por mi padre, que me puso "felicitaciones", y no entendía nada. Cuando entré a las redes me enteré de lo que estaba pasando. Obviamente sentí mucha felicidad, y después recibí felicitaciones de amigos, familiares y del grupo de Simona.

2. Dante Guerrico me dejó mucho. Fue mi primera experiencia como actor, cuando quería descubrir más cosas sobre el mundo de la actuación. Recién cuando estaba terminando Simona empecé a descubrir a Dante como un personaje diferente a mí, porque en realidad siempre nos consideré parecidos. Al principio mismo de las grabaciones, yo le dije al director que podía actuar un poco de mí, porque era similar. Es más, a veces tengo actitudes por las que me digo en mi cabeza: "Uy, esto es muy Dante" (risas).

3. Como colega destacaría -porque es alguien a quien admiro mucho- a Nico Furtado, mi compatriota uruguayo. No lo conocía, lo conocí recién viendo El marginal, lo empecé a investigar un poco más y me gusta mucho su forma de trabajar, el carisma que tiene, lo espontáneo que se lo ve en pantalla. Eso por fuera de Simona. Por dentro, creo que todos hicieron un excelente papel. Stefi [Roitman] estuvo divina, ya le dije que quería que ganara ella (risas), hizo un excelente trabajo. Si bien es hermoso ganar, ya es un reconocimiento, una locura estar nominado. Ahora solo queda disfrutar, compartir y vernos en la gala.

Stefanía Roitman

Simona, Eltrece

1. Estaba en un ensayo para el "Bailando", para el ritmo disco, con mi compañero Felipe [Colombo] y mi coach, Quique. Veía que el celular vibraba y vibraba, y dije "¿qué pasa?" y veo un mensaje de mi novio, Gastón [Soffritti, su pareja en la ficción Simona], con la captura de pantalla de Twitter de la terna revelación con los tres nombres. Te juro que en ese momento me emocioné, porque de verdad no me lo esperaba. Simona fue un proyecto hermoso, un antes y un después, me permitió crecer, ganar confianza, nunca había hecho una tira diaria, entonces me emocioné porque no podía creer que lo valoraran como revelación. Sigo sin poder creerlo, pero muy agradecida y con muchas ganas de seguir creciendo. Estas cosas te hacen dar cuenta de que algo estás haciendo bien, que vas por un muy buen camino, es hermoso que valoren lo que uno hace.

2. Me encariñé con Lula Achával desde el primer momento. Era un gran desafío para mí, porque siempre me daban personajes más buenos, más dulces, y ella era todo lo contrario (risas). Me divertí mucho. El director y mis compañeros me ayudaron a encontrarle cosas lindas al personaje, y yo en casa investigando y poniéndole cositas mías también, se pudo hacer un lindo trabajo. El personaje dio un giro, eso estuvo bueno también, me di el gusto de pasar por varios estadios y disfrutar de Lula durante nueve meses de diferentes maneras.

3. Un trabajo espectacular de una colega que vi fue el de Maite Lanata en 100 días para enamorarse. Me pareció impresionante, y está nominada. Ella siempre trabaja bien, pero el año pasado lo reconfirmó. Después, están todos mis compañeros de Simona, como Tato Quattordio y Gabi Gallichio, que hacían de Junior y Blas, Gastón, y la propia Ángela Torres, que se puso el proyecto al hombro y lo sacó adelante. Ella hizo muy bien de Simona y pensé que la iban a nominar, y también todas las chicas del elenco.

Agustín Sullivan

Sandro de América, Telefe

1. Cuando me enteré de que estaba nominado, estaba en pleno rodaje de [la serie] Atrapa a un ladrón. Estaba grabando una de esas escenas en donde está todo el elenco. Minutos antes, cuando en el programa de Vero Lozano [ Cortá por Lozano, donde se anunciaron las candidaturas] empezaron a decir los nominados, estábamos todos prendidos a un celular viéndolo en vivo. En eso, nos llamaron para que fuéramos al set a grabar, así que dejamos todo y nos fuimos a escena. En plena escena, entre corte y corte, me dan la noticia de que estoy nominado como actor revelación y que Sandro de América tiene ocho nominaciones. Me puse muy feliz y agradecido, y con todo el elenco de Atrapa a un ladrón festejamos, aplaudimos y saltamos. Luego seguimos el día de rodaje. Yo, muy feliz.

2. Interpretar a Sandro significó mucho para mí, por varios motivos. Por el mensaje que para mí dejó con su vida y el que para mí también deja la serie, por su historia tan parecida a la mía (en algunos puntos), porque es la serie que me dio visibilidad para, gracias a Dios, seguir trabajando en otros proyectos, y porque, más allá de todo, creo que las cosas que uno consigue y vive en la vida son cosas que uno necesita experimentar para aprender algo y crecer como persona. Así que haber interpretado a Sandro fue una gran experiencia de vida laboral y personal, me hizo muy feliz y lo tomé con mucha responsabilidad. Doy gracias por haber vivido esta experiencia.

3. Apenas escuché esta pregunta se me vinieron los nombres de Jorge Suárez, Muriel Santa Ana, Luis Machín, los otros Sandros [Marco Antonio Caponi y Antonio Grimau] y Paula Rasenberg, pero luego los nombres de todo el elenco. No puedo elegir una persona, ya que cada uno aporta algo distinto y todos juntos conformamos el programa Sandro de América. Creo que cuanto más heterogéneo sea, más rico es. Así que elijo a todo el elenco entero que fue parte de la serie.