Revelan cómo se filtró el chat entre Melina Eugster y Manuel Ucera, el novio de Nicole Neumann

Melina Eugster, modelo y promotora argentina, explicó een diálogo con Intrusos (América) cómo se filtró el chat que tuvo con Manuel Urcera, piloto de carreras y actual novio de Nicole Neumann, en el que coordinaban un presunto encuentro.

A través de un audio enviado a la panelista Virginia Gallardo, Eugster salió al cruce de los dichos de los periodistas de Intrusos, algunos de los cuales sostenían que ella misma había hecho correr la sugestiva captura de pantalla: “Hola Intrusos. Salgo a aclarar un poco y a decir lo que tengo para decir, porque también si me callo yo... No quería que esto se filtre. Yo la captura se la mandé a un grupo de amigas porque quería compartirlo con ellas y se filtró. La verdad que no tengo idea. Yo no lo busqué”, dijo con inocencia.

Asimismo, admitió que está contenta con la notoriedad que adquirió su figura a partir del escándalo amoroso: “A mí me sirvió, y quieras o no, salí en el programa más visto de espectáculos (NdeR: días atrás, le dio una entrevista a Intrusos), y pude mostrar mi faceta como modelo, que lo vengo haciendo hace muchos años desde chica”.

Se supo cómo se filtró el chat entre Melina Eugster y Manu Ucera, el novio de Nicole Neumann

Por otra parte, reveló que no tendría problemas en juntarse con Nicole, la presunta afectada en este triángulo amoroso. “Referido a lo del café que escuché que dijo Pallares, yo me lo tomaría porque no tengo ningún problema, ni en esta situación, ni en una situación de una pareja. Ella no me hizo nada. Yo no tendría problemas. En todo caso, la pareja sería la que lo tiene que arreglar puertas para adentro”, se desligó.

La otra campana de la historia

De vacaciones en Punta del Este, Ucera desmintió ser el autor de los dichos divulgados en el polémico chat e insinuó que su relación con Nicole marcha viento en popa, al punto de que ambos están compartiendo juntos sus vacaciones.

Según reveló Gallardo, el piloto de Turismo Carretera aseguró que el chat es “falso” y argumentó que allí aparece un tilde azul de confirmación de lectura que él no tiene habilitado. Además, desmintió que se haya peleado o discutido con la modelo. “Nicki está bastante acostumbrada a que salga con este tipo de cosas y se las banca”, dijo Ucera en boca de Gallardo.

¿Y Nicole?

Después de que se conociera la noticia y estallaran los rumores de infidelidad, la modelo publicó un misterioso mensaje a través de sus historias de Instagram. Nicole compartió una publicación de la cuenta @coelhodice sobre un fondo negro en la que se lee: “Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material, que tenga un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y te apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor”.

Incluso, en las últimas horas, Nicole compartió videos desde donde se ve a una de las hijas de Nicole subida a los hombros de Urcera acompañados por la modelo, quien capturó el momento mientras caminaba y esbozaba una sonrisa en la cara.