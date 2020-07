Revista Caras: Jorge Rial criticó la tapa polémica y lo destrozaron en las redes

Jorge Rial habló sobre la polémica tapa de la revista Caras y las redes lo destrozaron Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 13:43

Después de la fuerte polémica que generó la tapa de la revista Caras, que mostró a Amalia, la hija de 16 años de la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, y tituló que "la hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size", varios referentes y figuras del espectáculo emitieron su opinión al respecto.

Uno de ellos fue Jorge Rial, quien habló sobre la portada de la revista en sus redes sociales y luego volvió a retomar el tema en su programa, pero fue duramente criticado por los usuarios de internet.

"El bullying disfrazado de buenas costumbres y lenguaje progre. Discriminación al fin", escribió el conductor en su cuenta de Twitter.

Luego, en Intrusos, Rial expresó: "La palabra orgullo me parece que sobra. Ninguna persona que tiene sobrepeso, es gorda o es obesa, siente orgullo por eso. Hay muchos que lo asumen y lo llevan con dignidad. Pero es una enfermedad. Nadie lo lleva con orgullo y lo muestra con orgullo, al contrario". Y continuó, enérgico: "Este lenguaje inclusivo para cierta casta social. Te digo gorda, pero de una manera fina. Sos 'plus size'. Es lo mismo".

"Yo no creo que esa chica esté orgullosa, está peleando contra su peso y contra la mirada de la gente. Los que vivimos de cerca este tipo de temas si hay algo que no tenemos que poner ahí es la palabra orgullo. No hay orgullo ahí, la obesidad es una enfermedad", opinó Rial.

Su postura provocó una fuerte indignación en las redes, que tildaron al conductor de gordofóbico. "Si fuera un hombre no lo tratarían como una 'cosa'. Dejen de opinar de los cuerpos. Que no cumpla con los estándares de belleza no quita que pueda sentirse orgullosa. Horrible escucharte decir que nadie está orgulloso de ser obeso. Rial sos gordofobico", escribió una usuaria.

Pero el conductor no se quedó callado y más tarde, volvió a referirse al escándalo provocado por la tapa de Caras y publicó: "Un espanto. Todo".