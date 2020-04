El actor reflexionó acerca de la pandemia y sostuvo que esto es "un golpe al ego" como humanidad. Fuente: LA NACION

Mientras casi todo el mundo se encuentra en cuarentena , los contenidos de la tele y de los portales web continúan. En estas épocas extraordinarias, muchas personas están conociendo los livings, cuartos y casas de cientos de famosos que, al no poder salir de sus casas, abren sus camaritas para charlar con la prensa. En este caso, el actor Ricardo Darín , dialogó largo y tendido con el programa español LaSexta .

Durante la charla desde su biblioteca, Darín dialogó sobre esta situación tan particular que vive la sociedad. Cuando le pidieron que destaque algunas cosas buenas de este aislamiento, angustiado y preocupado, Darín sostuvo: "No soy muy optimista pero trato de ser positivo, aunque es difícil mencionar algo bueno porque hay mucha gente sufriendo mucho. Esto puede llegar a servir para ponerse en lugar de los demás, para entender quiénes somos, qué queremos, qué cosas queremos cambiar".

Visiblemente irritado, el actor de Nueve Reinas y El secreto de tus ojos indicó que lo que más le perturba de esta situación es "la estupidez en general". "La estupidez de cometer errores que cuestan vidas, de los necios que se distraen con teorías conspirativas, que no detectemos lo que está ocurriendo porque lo cierto es que todos estamos metidos en la misma sopa. Y me inquieta no poder ayudar más", agregó en la entrevista por videollamada.

Respecto a la crisis sanitaria y a las diferencias sociales tan marcadas que se potencian en este tipo de situaciones, Darín indicó que la acumulación de la riqueza va en aumento y que, inclusive, hay quienes se enriquecen con esta pandemia. "Aunque no lo podamos creer hay gente que se está haciendo multimillonaria por el coronavirus", lanzó.

Pero no todo fue oscuridad, en la charla el actor pudo rescatar algo positivo de esta símil película de ciencia ficción que vive el planeta. "Nos pasamos la vida anhelando estupideces. El coronavirus es un gran golpe al ego. Y siempre que luchamos contra el ego estamos haciendo algo bueno, porque es nuestro monstruo interno", reflexionó.