Richard Hawley - “There Is a Storm a Comin”

Gentileza

A pesar de que no exista razón evidente por la cual me tenga que justificar, lo haré, como siempre, e intentaré así no transformar a wilsonferreyra (aka Wilson) en un troll implacable o, peor aún, en un firme detractor.

Por eso, ¿por qué Richard Hawley hoy si el nuevo EP, False Land From The Land, sale la semana que viene? ¿Por qué? Bueno, la razón principal: el frío. Es que el barítono aterciopelado de Hawley estremece y calienta (funciona a varios niveles, bah, a dos: cada uno sabrá con cuál acepción quedarse...), haciendo imposible, hiperbólica, su escucha en temperaturas superiores a los quince grados. Porque, y agradezcamos nuestra lejanía con respecto a los trópicos, el frío nos vuelve –más- melancólicos, reflexivos, ensimismados (y encimados), más receptivos.

OK, es un capricho. Seis discos después, el crooner y ex compañero de Jarvis Cocker, continúa hipnotizando con sus potentes cuerdas vocales y ese estilo que lo ubica fuera del tiempo, como un Scott Walker británico. “There Is a Storm a Comin” es un tema que, como todo el sencillo (que incluye “Remorse Code”, del disco Truelove´s Gutter de 2009) y según las propias palabras de Hawley, está “inspirado en el océano”. Yo digo que es un día ideal para que naveguemos junto él; vos fijate.