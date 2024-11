Roberto García Moritán habló del tiempo que le tomó a Pampita rehacer su vida con Martín Pepa y fue tajante

Sin duda alguna, la de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán fue una de las separaciones más inesperadas y polémicas del 2024. Estuvieron juntos durante cinco años, tuvieron una hija en común y formaron una gran familia ensamblada. No obstante, tras algunos rumores de infidelidad, mudanzas y presuntos problemas económicos, se terminó por confirmar lo que ya prácticamente era un secreto a voces. La modelo fue la primera en dar vuelta la página y volvió a encontrar el amor de la mano de Martín Pepa. Ahora, a dos meses de la ruptura, el empresario gastronómico habló, sin vueltas, sobre el tiempo que le tomó a su ex superar el fin de su matrimonio.

A dos meses de su separación de Pampita, Roberto García Moritán reveló cómo se encuentra hoy (Foto: Captura de video / eltrece)

El viernes en Socios del espectáculo (eltrece) compartieron una entrevista que dio Roberto García Moritán. Lo primero que le preguntó la cronista fue si iba a ir al programa de Susana Giménez, algo que se rumoreó en los últimos días. Él admitió que lo invitaron, y aunque es “difícil decirle que no”, prefirió enfocarse en terminar el año. Al ser consultado sobre si tomó esta decisión luego de que Pampita estuviera en el living de la conductora, respondió: “Sí tenía muy claro es que antes de Caro yo no iba a hablar y después de que ella habló entendí también que la mejor manera de protegerme, de proteger a Caro y a los chicos, era no hablando más. Me parece que el tema ya pasó, ella ya está en otra”.

Al escucharlo, la cronista cuestionó: “Si Caro está ‘en otra’, ¿vos en que estás?”. Rápidamente, el entrevistado contestó: “Yo estoy focalizado en mi ONG, en Asociar, en mis hijos, en algunas cosas de lo privado que estoy trabajando y haciendo. Trabajando mucho, como siempre, la vida del emprendedor es así”.

Roberto García Moritán y Pampita se separaron en septiembre, tras cinco años en pareja

Cuando le preguntaron si estaba abierto a volver a encontrar el amor, fue tajante y aseguró que “no” y que en este momento no tenía espacio: “Tengo la cabeza en otra cosa porque todavía no sané lo que pasó con Caro”. Fue entonces cuando la movilera quiso saber si creía que la modelo “sanó muy rápido”, puesto que hoy mantiene un vínculo sentimental con Pepa. García Moritán sostuvo que “cada uno tiene sus procesos” y sumó, de modo contundente: “Es verdad que la realidad de ella es muy distinta a la mía. Ella no tiene espacio para el dolor, y yo con todo esto estoy madurando mucho, estoy aprendiendo”.

En cuanto a su deseo de encontrar el amor, dijo que necesita ponerse bien primero para saber lo que quiere. “Además, el amor de verdad, ese amor de arraigo y de raíz, sobre todo cuando hay familias involucradas necesita sus tiempos. Para mí las cosas no son descartables”, sostuvo con firmeza. Si bien admitió que seguramente volverá a enamorarse en algún momento, dejó en claro que hoy su mayor preocupación son sus hijos. El empresario es padre de Ana (3) fruto de su relación con Pampita, y de Delfina (18) y Santino (19), a quienes tuvo con su exesposa Milagros Brito.

Roberto y Carolina formaron una gran familia ensamblada con Delfina y Santino, los dos hijos de él y Milagros Brito; Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos de ella y Benjamín Vicuña. Juntos fueron padres de Ana, quien hoy tiene tres años (Foto: Instagram @robergmoritan)

Por último, la cronista de Socios del espectáculo hizo un comentario respecto a lo que sucedió cuando Carolina estuvo en el living de Susana Giménez cuando la conductora lo trató de “estúpido” y la modelo le pidió que no llamara así al padre de su hija.“Primero tengo entendido que ella habla así. Segundo, es una diva, puede decir lo que quiera”, sostuvo García Moritán. Como último punto destacó que en el programa Carolina estuvo muy bien y “demostró qué clase de mujer es”.