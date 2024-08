Rocío Guirao Díaz compartió una foto con su hija mayor y todos se sorprendieron con un particular detalle

Escuchar

Hace tres años, Rocío Guirao Díaz comenzó una nueva vida en Miami, Florida, junto a su marido, Nicolás Paladini y sus tres hijos, Aitana, Indio y Roma. Si bien está lejos de la Argentina, la modelo sigue conectada con sus seguidores a través de sus redes sociales. Justamente, en las últimas horas compartió en su feed de Instagram un álbum de fotos de sus vacaciones, pero todas las miradas se posaron en un par de imágenes que dieron cuentas de un peculiar detalle: el impresionante parecido que tiene con su hija mayor. Incluso algunos las consideraron “hermanas” y hasta incluso “mellizas”.

Rocío Guirao Díaz compartió las postales de sus vacaciones en familia (Foto: Instagram @rocioguiraodiaz)

En los últimos años, la exparticipante del Bailando por un sueño decidió probar nuevos horizontes. Si bien continúa con su carrera de modelo e influencer -tiene dos millones de seguidores en Instagram- también dicta clases de yoga y el año pasado lanzó su cápsula de trajes de baño. Paralelamente, está cien por ciento enfocada en su matrimonio y en la crianza de sus tres hijos, Indiana, de 15 años, Indio, de 13, y Roma, de 7.

Antes de arrancar las clases, la familia aprovechó para descansar en la playa y pasear en yate. En las últimas horas, la modelo compartió varias postales en sus redes sociales de lo que fueron sus últimos días. “¡Con este álbum doy por terminada las vacaciones! Volvemos a madrugar, a las luncheras y a charlar con ustedes desde el auto”, comentó. Sin embargo, de todas las imágenes hubo algunas que llamaron considerablemente la atención: la selfie de Rocío y Aitana en la playa y otras de ambas en el mar luciendo trajes de baño color rojo.

Rocío Guirao Díaz y su hija mayor, Aitana, durante sus vacaciones (Foto: Instagram @rocioguiraodiaz)

Lo cierto es que sus seguidores repararon en las similitudes físicas entre Rocío y Aitana. “¿Soy la única que se confunde a la mamá y la hija?”; “¡Hermosa mujer! ¡Hermosa familia! Madre e hija, parecen hermanas, diosas”; “¡No! ¡Están idénticas!”, comentaron algunos usuarios. Asimismo, otros agregaron: “La última es ‘cuando tu mamá parece tu hermana’”; “¡Qué hermosa familia, ¡Ro parece hermana de su hija!”; “Tu hija parece tu hermana melliza”.

Los usuarios de Instagram repararon en el gran parecido entre Aitana y Rocío y aseguraron que son "idénticas" (Foto: Instagram @rocioguiraodiaz)

A los 15 años, Aitana ya empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. En su perfil de Instagram, donde tiene más de 125 mil seguidores, se describe como “bailarina profesional” e incluso participó de la gira por los Estados Unidos de la cantante Corina Smith. Además, suele compartir videos de varias de las coreografías que realiza.

Así fue la espectacular fiesta de 15 de Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

Hace unos pocos días, Rocío Guirao Díaz celebró en redes sociales los 15 años de su hija Aitana. “Happy birthday amorcito mío. Qué bendición ser tu mamá, sos tan dulce y compañera, tan talentosa y disciplinada, tan buena amiga, siempre presente para los que te necesitan. Sos una gran hermana mayor, paciente y amorosa. Te amo Aitu y ojalá la vida me dé muchos años para poder seguir caminando a tu lado. Siempre juntitas”, escribió la modelo en un posteo de Instagram.

Aitana, la hija mayor de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini cumplió 15 años (Foto: Instagram @rocioguiraodiaz)

Pero, lo cierto es que no solo le dedicó unas palabras a su primogénita y compartió fotos de cuando era pequeña, sino que también mostró imágenes del espectacular festejo que le organizó a Aitana por sus 15 años. La adolescente celebró su cumpleaños con una cena junto a sus amigas y su look de quinceañera no pasó inadvertido: un vestido blanco corto al cuerpo con mangas de tul con trasparencias y brillo. Sin duda, un evento muy especial que pudo compartir con sus seres queridos.

