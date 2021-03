Rocío Marengo le dedicó un tierno saludo a la familia Fort: “Que la vida nos siga dando estos momentos”

Aunque Rocío Marengo y Eduardo Fort llevan un largo tiempo en pareja, recién en los últimos años decidieron hacer más pública su relación y comenzaron a compartir fotos juntos en las redes sociales.

La exparticipante de MasterChef Celebrity, que utiliza su cuenta de Instagram para mostrar la vida que lleva junto a su pareja, empezó a publicar imágenes donde se la ve con las hijas del empresario: Angélica y Macarena, con quienes Marengo tiene una excelente relación.

Rocío Marengo saludó a la hija menor de Eduardo Fort por su cumpleaños - Fuente: Instagram

Tanto es así que la modelo le dejó un mensaje muy especial por su cumpleaños a Angie, la menor. “Chiquita linda: ¡Muy feliz cumple! ¡Todo lo mejor para vos! Que la vida nos siga dando lindos momentos juntas, te quiero”, escribió Marengo junto a un video en donde se la puede ver bailando frente al espejo con la cumpleañera.

Algunos días atrás, Marengo habló con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los nuevos co-conductores de Intrusos, sobre su deseo de ser madre junto a su pareja. “La presión del medio está y en determinado momento llegan las preguntas que duelen. Hay veces en las que las cosas no se dan, no es que una no quiere. Tengo un presente re completo y lo que venga, será bienvenido. No es lo mismo pero también ayudo mucho a Eduardo en la crianza de sus hijos y todo fluye, pero mi deseo está”, reveló.

En ese sentido, destacó la importancia que tiene para ella el vínculo con las hijas de Eduardo. “Ellos siempre han sido muy generosos conmigo, me han dado un lugar y siento que somos familia. La verdad es que sé que todos me apoyarían en cualquier decisión que yo tome porque siempre están acompañándome. Insisto: es un deseo que está latente pero a la vez, me siento plena”, manifestó.

LA NACION