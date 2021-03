Rocío Marengo se quebró en una entrevista al hablar de su deseo de ser mamá

Rocío Marengo pasó por Intrusos (América) y se refirió a un gran deseo en su vida: la maternidad. La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) contó que quiere ser mamá y se refirió a la relación que tiene con los hijos de su actual pareja, Eduardo Fort.

“Siempre tuve ese deseo de ser mamá”, lanzó Marengo en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los nuevos co-conductores del ciclo. Además, contó que se trata de un objetivo compartido de la pareja: “Es un deseo con Edu, estamos recontra bien y hay proyectos”, definió. De todos modos, la modelo aclaró que están “relajados” en esa búsqueda: “Dejamos todo en manos de Dios, por decirlo de alguna forma. Que venga cuando tenga que venir, si es que tiene que venir. Yo no cumplo el rol de madre de sus hijos [por los hijos de Fort], que no me corresponde, pero sí de novia y trato de ayudarlo en la crianza”.

Además, la modelo habló de los rumores que circulan en los programas de espectáculos sobre su pareja. “Es un tema delicado”, señaló. “El otro día yo tuve un mal trago. En otro programa me dijeron que yo estaba en pareja y que yo no lo enganchaba a Edu porque no tenía hijos. La primera que tiene que estar decidida soy yo, más que nada por lo que me genera y por las cosas que no se han dado”, manifestó.

Sobre su presente, Marengo definió que atraviesa una etapa muy “completa”. “Hoy estoy como quiero estar y todo lo que venga va a ser bienvenido”, reflexionó. “Los hijos de Edu serían los primeros en apoyarme porque ellos han sido súper generosos conmigo”, agregó.

De todos modos, la modelo reconoció que, por el mandato femenino de la maternidad, la búsqueda genera cierta ansiedad. “Está la presión del medio y hay preguntas que hieren”, dijo, con lágrimas en los ojos. “Todas las que están en el panel está bueno que hagan llegar que una mujer no necesita ser madre para realizarse o que estamos obligadas. A veces las cosas no se dan”, cerró.

