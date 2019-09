Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2019 • 14:39

El domingo fue la presentación oficial de Diego Maradona como DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata. En la cancha de "El lobo", una multitud de hinchas recibió al exjugador acaloradamente, y renovó sus esperanzas de elevarse en la grilla que los enfrenta una vez más al fantasma del descenso. En la emocionante y cálida bienvenida, una presencia sorprendió desde la tribuna: Rocío Oliva, ¿expareja? del 10, estuvo allí para alentarlo.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Ángel de Brito publicó una foto que registra su presencia en el palco de la platea René Favaloro de El Bosque.

A pesar de que aseguran estar separados, la futbolista y ahora también comentarista deportiva se mostró cercana a Maradona y realizó declaraciones que dejaron entrever que podría tener un cargo en el club. En una entrevista con Olé, comentó: "La gente nunca pensó que Diego iba a volver a dirigir en la Argentina. Volvió porque cree en su país y en su gente. Para mí es un orgullo poner en práctica lo que aprendí de él en todos estos años. Estamos muy contentos con la gente, que es muy cálida y tiene una muy linda hinchada. Tenemos mucho para trabajar". Algunas versiones indican que podría hacerse cargo del plantel femenino de la institución platense.

Mucho se habló sobre una posible reconciliación de la pareja que convivió en Dubai. Se dijo también que ella lo acompañó durante la operación de la rodilla y su posterior recuperación, y que no lo dejaba ni a sol ni a sombra.

Sin embargo las cosas son diferentes, según contó la propia Rocío en Confrontados, por Canal 9. "Si él me necesita yo voy a estar, pero no hay reconciliación. Está todo bien. Estoy todos los días a full en mi vida por eso me acerco cuando puedo y lo visito, pero no tanto como dicen. Cuando puedo, estoy. Porque primero está mi vida, después mi vida y después mi vida. Aunque no lo crean terminé de la mejor manera con Diego. Cuando sos feliz podés tratar bien al otro", dejó en claro. Mientras tanto, el juicio que le está haciendo Rocío a Diego por seis millones de dólares por una compensación económica por los seis años que compartieron juntos, continúa.