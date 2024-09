Rodrigo Lussich reveló la contundente frase que habría dicho Pampita sobre su separación de García Moritán

Escuchar

Todo parecería indicar que tras cinco años de matrimonio, una hija en común y una gran familia ensamblada, la relación de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán habría llegado a su fin. Los rumores de presuntas infidelidades de parte del político suenan cada vez más fuerte y si bien él enfatizó en que no están separados, sí reconoció que atravesaron una crisis. Por su parte, la modelo optó por llamarse al silencio y solo hacer posteos en su cuenta de Instagram relacionados con su trabajo. Además, en su primera aparición pública se la vio sin su alianza de casamiento.

Pero, mientras todos especulan con respecto a los motivos detrás de la presunta ruptura, en las últimas horas trascendió una fuerte frase que habría dicho Carolina respecto a este tema.

Ardohain y García Moritán comenzaron su relación en agosto de 2019 y en noviembre de ese año se casaron

El miércoles en Socios del espectáculo (eltrece), Rodrigo Lussich habló de cómo fue su encuentro con Carolina en las grabaciones de Los 8 escalones de los 3 millones. El conductor reveló que durante la jornada, Alejandro Fantino, que fue el jurado invitado de la fecha, habló con ella y le preguntó cómo estaba atravesando este momento,

Acto seguido, Lussich reveló la fuerte frase que le habría dicho Pampita a Alejandro Fantino. “Ella dijo: ‘mirá, yo perdí una hija. Después que vos perdés un hijo y salís de eso, salís de cualquier cosa; después que salís de eso, nada te toca’”, indicó el periodista. “Porque estaban hablando de esto, de no mirar las redes, no mirar lo que se dice en la tele, de tratar de no estar tanto con el celular”, reparó el conductor.

“Ella dijo que no ve nada y que, por otro parte, a ella tampoco le toca tanto lo que se pueda decir porque después de haber perdido a una hija no hay nada que sea tan grave”, sostuvo Lussich.

Blanca, la hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, falleció el 8 de septiembre de 2012 (Foto archivo)

El 8 de septiembre de 2012, Carolina Ardohain sufrió el golpe más duro de su vida: Blanca, su hija mayor con Benjamín Vicuña, murió a los seis años. La pequeña estuvo varios días internada en un centro de salud de Santiago de Chile a raíz de una bacteria que contrajo durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, México. El cuadro empeoró en cuestión de días y sufrió una neumonía hemorrágica, lo que desencadenó en una falla multisistémica y posteriormente, la muerte.

A partir de ese momento, la modelo y el actor se ocuparon de recordarla todos los 15 de mayo, día en el que hubiese cumplido años, y los 8 de septiembre, en el aniversario de su muerte.

Por otra parte, Rodrigo Lussich también compartió una fuerte frase respecto a su relación del político que le habría dicho Carolina a uno de los técnicos de Los 8 escalones durante la grabación del programa. Según indicó, el operario le habría dicho “¿otra vez te separaste?”, a lo que, de acuerdo a lo que dijo el periodista, la modelo habría respondido: “Y... viste que yo cada cuatro, cinco años recambio”. De esta manera habría dejado entrever que las cosas con el padre de su hija menor estarían cerca del final.

Qué dijo Milagros Brito, la ex de Roberto García Moritán, sobre el escándalo con Pampita

Quien se pronunció sobre la presunta separación de Carolina y Roberto fue Milagros Brito, exesposa de del político y madre de sus dos hijos mayores, Santino y Delfina. “Cuando pasó todo esto, alguien me había dicho que [García Moritán] pasó de estar becado por Milagros a estar becado por Pampita”, sostuvo Yanina Latorre el miércoles en LAM (América).

A su vez, la panelista dijo que habló con la empresaria respecto a este tema: “La conozco, no soy amiga ni nada y ella me contestó muy educada, que para ella era un señor, que era un caballero, que era el padre de los hijos y que con ella no le había pasado nada”.

Con la honestidad que la caracteriza, Latorre dio su opinión al respecto. “¿Si le creí...? No. Pero entiendo que no es mediática, tiene dos hijos adolescentes, es una chica de bajo perfil, empresaria. Si le pasó algo o no con él hace muchos años con guita no creo ni que le sume. Yo le pregunté y se hizo la bo***a”, sentenció.

