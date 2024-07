Rolando Barbano fue capturado infraganti con una mujer que no es Marina Calabró

Escuchar

Luego de su separación de Marina Calabró, sobre todo por el tenso momento que vivieron en los Martín Fierro de Radio, Rolando Barbano se convirtió durante días en el centro de atención de los medios de comunicación. Aunque parecía que la cuestión se había calmado, en las últimas horas circuló un video que no lo deja muy bien parado y por el que todos se preguntaron: “¿Ya la olvidó?”.

Marina Calabró y Rolando Barbano Archivo

La noche de este jueves en LAM (América TV) comenzó con un enigmático a resolver. “Ayer a la noche fue a un boliche en Costanera que se llama Ópera. Esta chica estuvo toda la noche, las bocas se terminaron juntando, y se van juntos”, lanzó Pepe Ochoa, y agregó: “A él se lo ve muy cerca, como en una actitud de mucho coqueteo”.

Marina Calabró y Rolando Barbano en el cumpleaños número 55 de Yanina Latorre

Por su parte, Ángel de Brito opinó: “Está soltero, ya terminó su relación. Por ahí no es el momento tan rápido con la otra llorando y él en el boliche, pero es subjetivo... quizás te podés guardar un poquito”. Al escucharlo, Marcela Feudale expresó: “Para mí le está diciendo a Marina que ya está, que fue. ‘Si lo graban mejor, no me dediques más Martín Fierro ni nada’”.

Mientras que, para cerrar el tema, Fernanda Iglesias cuestionó: “Para todos los que estaban preocupados por el hijo, él no está muy preocupado”. Pero, Yanina Latorre disintió: “Él no fue al boliche con el hijo y se estaba chapando a una delante de él. Una es padre y otra persona, esas que piensan que porque cag* a la mina también cag* al hijo, no”.

